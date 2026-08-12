5-те най-интересни случки от слънчевото затъмнение

Историческото пълно слънчево затъмнение на 12 август 2026 г. приключи, оставяйки милиони хора в абсолютен възторг.

Пълното затъмнение можеше да се види само в Гренландия, Исландия, Португалия, Испания и руския Красноярск.

Космическият лов на НАСА със самолети от Студената война, туристическият бум в Испания и странните природни аномалии са сред най-любопитните случки, с които то ще бъде запомнено.

Големият триумф на НАСА

НАСА изпрати своите специализирани високопланински изследователски самолети WB-57 Canberra, базирани на бомбардировачи от ерата на Студената война, директно по пътя на лунната сянка.

Самолетите летяха на над 15 000 метра височина, за да се издигнат над облаците, праха и водната пара в тропосферата.

Движейки се със скорост от около 740 км/ч, самолетите успяха да останат в зоната на пълното затъмнение за близо три минути, значително по-дълго от хората на земята.

Мистерията на милионите градуси

С четири мощни камери в носа си, самолетите снимаха слънчевата корона в инфрачервения и видимия спектър.

Целта бе да се разгадае „парадоксът на нагряването“, а именно :защо външната атмосфера на Слънцето е с температура над 1 000 000°C, докато повърхността му е 5 500°C.

Евролудостта

Първото пълно слънчево затъмнение, видимо от континентална Европа от 1999 г. насам, докара хотелски шок.

В Рейкявик, Исландия, цените на нощувките надхвърлиха 1000 долара.

Плажовете и хълмовете в Северна Испания (Билбао, Ла Коруня, Паленсия) пък бяха препълнени от стотици хиляди туристи.

Испания се наслади на перфектно, безоблачно небе, докато гъстите облаци над Исландия и Ирландия разочароваха част от ентусиастите на земята.

Странните аномалии

Когато затъмнението дойде, животните помислиха, че е нощ: В зоопарка в Рейкявик птиците внезапно заглъхнаха и отлетяха към дърветата, уплашени от внезапния спад на температурите и мрака.

Учените проследиха и феномена, при който вековни дървета, особено в планинските райони, започнаха да си изпращат биоелектрически сигнали часове преди самото затъмнение, усещайки микроскопични гравитационни промени.

Българската връзка

Затъмнението у нас бе видимо единствено като минимално частично затъмнение от Видинския регион. То се случи в 20:27 ч. – броени минути преди залеза. Тези минути позволиха на българските фотографи да уловят Слънцето, сякаш е отхапано от Луната точно на линията на хоризонта и направиха уникални за света снимки

Следващото голямо космическо шоу в Европа няма да чака две десетилетия. Още на 2 август 2027 г. предстои ново феноменално пълно слънчево затъмнение, което ще премине над Южна Испания, Северна Африка и Египет. Интересното е, че ще бъде точно над Пирамидите в Гиза.