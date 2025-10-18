Слънчевият вятър се усилва. Идва мощна магнитна буря

Земята навлиза в поток от плазма, излъчван от голяма коронарна дупка в слънчевия диск

Това съобщи Лабораторията по слънчева астрономия на Института за космически изследвания.

"Регистрират се бързи промени в параметрите на слънчевия вятър, включително увеличаване на скоростта му. Това показва началото на удара на короналната дупка, която сега се наблюдава на Слънцето, върху околоземното пространство", отбелязаха лабораторните специалисти.

Учените изясниха, че настоящите въздействия върху Земята се случват на фона на продължаващата висока активност на Слънцето.

Днес бяха регистрирани пет силни слънчеви изригвания от едно от най-високите нива - М, а следващите дни с голяма вероятност това ще доведе утре мощна геомагнитна буря.



От началото на октомври на Земята вече са регистрирани две магнитни бури - в периода от 1 до 3 октомври и 12 октомври. Сега потокът на слънчевия вятър може да провокира трета буря. Според прогнозата на лабораторията геомагнитната ситуация ще се стабилизира до вторник след което се очаква затишие от около седмица.

