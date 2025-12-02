Владо Карамазов разкри невероятна случка от "Трейтърс"

В специалния епизод на "Трейтърс: Игра на предатели" изскочи неочаквано забавна история с Глория Петкова. Всички участници се събраха около кръглата маса, за да обсъдят преживяното през сезона.

Водещата Деси Стоянова зададе въпрос дали играта ги е променила. Дани Петканов отговори с "Да" и дори беше нарисувал сърчице на дъската си, докато Глория категорично написа „Не". Това предизвика смях в студиото, а Дани обясни реакцията си:

"Бях се заключил емоционално и мислех, че ще си остана така за цял живот. Но форматът ми отвори хоризонта да вярвам в доверието... и в Гло!", каза той.

Глория обаче не отстъпи:

"Мен играта не ме промени. Влязох с ясната представа, че това е игра и нищо повече. Да, бях емоционална, но бях и една от най-стабилните. Спях си като заклана всяка вечер", разсмя останалите участници тя.

Тогава Владо Карамазов разкри забавна, но почти невероятна случка от снимките:

"Около час след като беше припаднала, Глория искаше да е предател. С валидол под устните ме пита дали аз избирам предателите. Казах ѝ: 'Да'. Тя ме гледа и казва: 'Споко! И да не ги избереш, какво от това?'"

Разказът на Карамазов предизвика бурен смях сред всички около масата.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com