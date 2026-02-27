„Възраждане: Ертугрул“ влиза в българския ефир

Телевизионният канал DIZI, познат като света на турските сериали, обяви премиерата на историческия епос „Възраждане: Ертугрул“, който ще направи своя дебют в българския ефир на 4 март 2026 г. (сряда) от 23:00 ч. ексклузивно по DIZI. Продукцията, определяна от международни медии като „мюсюлманската Игра на тронове“, ще се излъчва всеки делник от 23:00 ч.

Почитателите на турските исторически саги ще могат да гледат новите, премиерни за България епизоди всяка делнична вечер в ефира на DIZI, както и чрез стрийминг платформата FilmBox+.

История за оцеляване, чест и нова родина

Действието на „Възраждане: Ертугрул“ отвежда зрителите в XIII век – епоха на ожесточени геополитически сблъсъци, когато съдбата на цели народи зависи от решенията на малцина водачи. Племето Кайъ се бори за оцеляване на фона на монголските нашествия и интригите на ордена на рицарите тамплиери, които разтърсват Анатолия.

В този свят на битки и политически заговори младият Ертугрул се изправя срещу съдбата си, воден от стремеж към справедливост и търсене на нова родина. Сериалът връща към живот период от историята, който дълго време е оставал извън масовото внимание, но тук е пресъздаден с размах и драматизъм.

Мащабна продукция и нов стандарт в жанра

Успехът на сериала се свързва с мащабната подготовка и визията на продуцента Мехмет Боздаг. За автентичността на визуалната среда е привлечен реставратор от Монголия, а режисьори, художествени директори и дизайнери на костюми работят в пълна синергия, за да възстановят атмосферата на епохата.

Този детайлен подход създава усещане за жива историческа реалност, което превръща продукцията в глобален феномен. Още с първия си сезон сериалът оказва значително влияние, като вдъхновява създаването на десетки неправителствени организации и фестивали, носещи неговото име, споделя продуцентът Мехмет Боздаг в ексклузивно интервю.

Лицата на една историческа сага

В центъра на историята стои Ертугрул Бей, изигран от Енгин Алтан Дюзятан – образ на смел стратег и син на Сюлейман Шах, чиято роля е поверена на Сердар Гьокхан, участвал в над 100 филмови продукции. Мисията на Ертугрул е да обедини тюркските племена и да положи основите на бъдеща империя.

Героят е поставен пред тежки избори – между сигурността на семейството и историческия си дълг, докато се изправя срещу предателства в собствените редици. Любопитен факт е, че в началото на проекта актьорът, изпълняващ ролята на Ертугрул, е имал колебания относно мащаба на продукцията, но впоследствие приема предизвикателството.

До него застава Халиме Султан, в чийто образ дебютира в телевизията Есра Билгич. Нейната героиня – селджукска принцеса – заменя разкоша на султанския двор с изпитанията на номадския живот. Тя се превръща в духовна опора и мъдър съветник на Ертугрул, а двамата попадат в центъра на мащабна политическа игра.

Глобален успех и културно въздействие

„Възраждане: Ертугрул“ е дублиран на шест езика и излъчван в 72 държави. Популярността му е толкова голяма, че Сьогют – първата османска столица и ключово място в сюжета – днес е сред водещите туристически дестинации.

Сериалът е отличен с десетки награди за най-добра телевизионна поредица от университети, медии и журналистически организации, утвърждавайки се като продукция, която свързва аудитории по света чрез общи ценности и историческа памет.

Българските зрители ще могат да се потопят в света на „Възраждане: Ертугрул“ всеки делничен ден от 23:00 ч. ексклузивно по DIZI, както и чрез стрийминг услугата FilmBox+. Платформата, стартирала наскоро с A1, е достъпна през уебсайта filmboxplus.com, мобилно приложение и Smart TV. Клиентите на А1 могат да активират достъпа чрез платформата за самообслужване Моят A1.

