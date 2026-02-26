Дара пее три песни, избираме една за Евровизия в събота

С какъв хит България ще атакува голямата сцена на Евровизия 2026 ще стане ясно тази събота по БНТ. Дара ще изпълни три песни, написани специално за конкурса, който ще бъде през месец май във Виена. Песента победител ще бъде определена чрез комбиниран вот – на професионално жури и на зрителите, които могат да гласуват през платформата eurovision2026.bg.

На 28 февруари журито ще бъде в пълен състав – от първите два етапа досега, а именно: Богдана Карадочева, Тони Димитрова, Нина Николина, Васил Петров, Криско, Любо Киров, Милен Митев, Петър Дундаков, Руши и вокалният педагог от Гърция Виктория Халкити. Гост-изпълнители на финала за избор на песен по БНТ 1 ще бъдат две международни участнички в „Евровизия“. Eva Marija, която е финалистът на Люксембург, ще изпълни песента „Mother Nature“, с която ще представи страната си във Виена. Специално за шоуто на 28 февруари, в България пристига и Senhit, която беше участникът на Сан Марино в „Евровизия“ през 2021 г.

Deep Zone Project, които представяха България през 2008 г., ще изпълнят песента „Freedom To Love“ с участието на Роб Мъни от емблематичната група C-Block. Детската вокална група „Бон-Бон“ и тийнейджърите от B!ON са подготвили селекция от песни, изпълнявани на „Евровизия“ през годините.

Във Виена Дара ще участва във втория полуфинал на 14 май, когато ще представи България с песента, която ще бъде избрана на финала на националната селекция тази събота. Големият финал на „Евровизия 2026“ е на 16 май.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com