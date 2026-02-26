Прочутата актриса и танцьорка Сондра Ли отлетя на 97 години

Сондра Ли, танцьорка и актриса, открита от легендарния хореограф и режисьор Джером Робинс, прочула се с ролите си на Бродуей в „Питър Пан“ и „Здравей, Доли!“, почина на 97-годишна възраст, съобщава Асошиейтед прес.

Ли е починала в понеделник от естествени причини в апартамента си в Ню Йорк, според нейния приятел и колега Джошуа Елис, бивш прес агент на Бродуей.

След кариерата си на танцьорка Ли преподава в Консерваторията на Стела Адлер и в Нюйоркския университет. Тя е била и консултант на филми като „Място в сърцето“ със Сали Фийлд, „Последният мохикан“ с Даниел Дей-Луис и „На следващата сутрин“ с Джейн Фонда, Джеф Бриджис и Раул Джулия.

В мемоарите си от 2009 г. I’ve Slept With Everybody („Спала съм с всички“) тя разказва за срещата си с Джером Робинс в театъра „Шуберт“. Тя току-що е пропуснала прослушването му за High Button Shoes и не знае кой е той.

„Току-що се явих на прослушване, но ме сметнаха за прекалено ниска и ме отхвърлиха. Затова се прибирам вкъщи, за да се самоубия“, казва Сондра Ли, а Робинс й отговоря: „Не се прибирай вкъщи, за да се самоубиеш, ела тук и танцувай за мен.“ Тя го прави и получава работата, дори две комични роли в шоуто.

Други важни моменти в кариерата на Ли са ролите й на Бродуей в Hotel Paradiso и в Sunday in New York с Робърт Редфорд, както и некредитирана роля във филма „Сладък живот“ на Федерико Фелини.

Последната публична поява на Ли е в „Карнеги хол“ през 2025 г. като част от концертната продукция на „Здравей, Доли!“ на Transport Group. Тогава тя получава продължителни овации от станалата на крака публика, припомня Асошиейтед прес.

