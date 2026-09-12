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Пачино пак на Бродуей

Пачино пак на Бродуей

Ал Пачино ще се завърне на Бродуей догодина по същото време. 74-годишната звезда ще участва в новата пиеса на Дейвид Мамет "Китайска кукла". Двамата...

17 октомври | 22:10
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