Холивуд и Бродуей потънаха в скръб. Почина популярен и обичан актьор
Той си отиде на 44-годишна възраст
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Той си отиде на 44-годишна възраст
Става звезда с ролите си на Бродуей в „Питър Пан“ и „Здравей, Доли!“
Актьорът ще играе в новата версия на "В очакване на Годо"
На 91-годишна възраст
След 35 сезона, легендарният мюзикъл на Андрю Лойд Уебър у нас
Защо трябва да го посетим
Театрите ще могат отново да приемат публика от 14 септември
Не е ясно кога култовите театри отново ще могат да отворят
Култовите театри със сигурност няма да отворят поне до септември
Кит Харингтън преговаря за участие в пиеса с Ан Хатауей
„Любовни писма“ е новият спектакъл на Георги Михалков
Младеж от „Гласът на Албания" в главната роля на мюзикъла Студенти на Американския университет в България поставят бродуейския мюзикъл „Хвани ме, ако...
Кери Елис
Ал Пачино ще се завърне на Бродуей догодина по същото време. 74-годишната звезда ще участва в новата пиеса на Дейвид Мамет "Китайска кукла". Двамата...
Ема Стоун ще направи своя дебют на Бродуей в мюзикъла "Кабаре" като певицата Сали Боулс. Лайза Минели първа влезе в образа през 1972 г. във филмовата...
Хари Потър е кандидат-милионер в една от наградените продукции
Ню Йорк. Близо 50 дози хероин и много неразопаковани спринцовки са били открити в апартамента на внезапно починалия Филип Сиймур Хофман. На пакетите е...
Наши звезди в мюзикълите „Котките", "Евита", Моята прекрасна лейди"