Най-известният мюзикъл в света идва в София

Признат е за една от най-красивите и зрелищи подукции в историята, гледан от над 160 милиона души в 41 страни и 186 града. Най-прочутият мюзикъл в света "Фантомът на операта" на Андрю Лойд Уебър прави своя дебют в България със седем представления от 11 до 14 април 2024 г., София, зала 1 на НДК. Билетите са в продажба от 27 ноември 2023 г.

Най-известният мюзикъл на Андрю Лойд Уебър е и един от най-успешните в историята на развлеченията. Това е най-дълго играният спектакъл на Бродуей, който през 2018 г. отбеляза 30 години на сцената с впечатляващите над 13 000 изиграни представления. Спечелил е повече от 70 престижни театрални награди, сред които седем награди "Тони" и четири награди "Оливър", включително за най-добър мюзикъл.

"Фантомът на операта", базиран на класическия роман на Гастон Льору, се разиграва във великолепния Париж през 30-те години на миналия век и разказва историята на музикален гений, известен като Фантома, който обикаля потайностите на Парижката опера.

Хипнотизиран от таланта и красотата на млада актриса – Кристин, Фантомът я примамва за свое протеже и силно се влюбва в нея. Без да знае за любовта на Кристин към Раул, манията на Фантома предизвиква драматичен обрат на събитията, в който се сблъскват ревност, лудост и страсти.

"Фантомът на операта" идва в София по споразумение с Really Useful Group. Това е оригиналната лондонска и нюйоркска продукция на Камерън Макинтош. Really Useful Group е компания на Андрю Лойд Уебър, която продуцира и популяризира неговата музика по цял свят, включително едни от най-успешните и най-дълго играни мюзикъли като "Фантомът на операта", "Котките", "Исус Христос Суперстар", "Евита", "Sunset Boulevard".







Вижте всички актуални новини от Standartnews.com