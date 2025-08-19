Историческа новина за мегазвезда в рока!

Днес един от най-разпознаваемите гласове в историята на рока – Иън Гилън – навършва 80 години.

Певецът на Deep Purple остава символ на енергия и вокален диапазон, който трудно намира равностоен.

Иън Гилън е роден на 19 август 1945 г. в Хаунслоу, Лондон. Започва музикалната си кариера в училищни формации като The Javelins и Episode Six, преди през 1969 г. да стане фронтмен на Deep Purple. Именно с него групата записва албума Deep Purple in Rock (1970), който поставя основите на хард рока.

С гласа на Гилън се раждат химни като Child in Time, Smoke on the Water и Highway Star. Вокалните му импровизации и впечатляващият диапазон го превръщат в еталон за цяло поколение рок певци. Паралелно с това той влиза и в историята на мюзикъла, след като изиграва ролята на Исус в оригиналния запис на Jesus Christ Superstar на Андрю Лойд Уебър през 1970 г.

И днес, на тази възраст, Гилън продължава да взривява залите по цял свят с неспиращите концерти на Дийп Пърлъп и изумителната енергия на останалите титани в групата като Йън Пейс, Роджър Глоувър и Дон Еъри., заедно с по-младия китарист Саймън Макбрайд.

