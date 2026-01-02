Преводачът на Ванга с потресаващи разкрития!

Българинът Тодор Тодоров, по думите му - лингвист по образование, който обаче отдавна се занимава със строителен бизнес, твърди пред "България Днес", че "всички пророчества на Ванга били записвани от ДС и КГБ".

Роденият на 3 април 1958-а Тодоров от над 30 години се подвизава в Подмосковието, където живее с руската си съпруга синът му. Самият той притежава ясновидски способности. Научил за тях още когато бил съвсем млад преводач на Ванга на руснаците, които често я посещавали. По времето на соца обаче властта наказвала изучаващите окултните явления и затова Тодоров бил принуден да крие дарбата си.

След участието му в 14-ия сезон на популярното руско тв шоу "Битката на екстрасенсите" медиите в Русия започнаха да го титулуват "маг" и "преводача на Ванга от руски", разбирай, особено доверено лице на великата ясновидка. През вече далечната 2015-а нашенецът участва и в 11-серийния руски филм "Истинската Ванга", сниман частично и в България.

"Срещнах се за първи път с нея, когато бях на 25 години. Влязох в къщата й и Ванга се засмя. "Защо си дошъл при мен? Ти самият знаеш всичко", каза ми тя. От думите й ми настръхна косата, целият плувнах в пот. След 15 минути влезе охраната на Ванга, но тя им кресна да ме оставят на мира. Бяха дошли да им гледа руснаци - родители, чийто син изчезнал. Ванга ме помоли да им превеждам това, което им казва.

В състояние на транс пророчицата въртеше между пръстите си бучки захар, обръщаше глава наляво и надясно... В един момент сякаш замръзна. "Преведи им, че момъкът, когото търсят, е мъртъв", нареди ми Ванга. Започнахме да спорим, накрая тя се съгласи с мен. "Добре, кажи им тогава, че ако синът им не се върне до Нова година, няма нужда да го чакат". Така и направих", спомня си българинът, прекарващ времето си между две страни.

Едно от твърденията на Тодор Тодоров е за ключовата роля на Ванга в съдбата на Людмила Живкова. След жестоката катастрофа през есента на 1973 г. на Околовръстното шосе в София, когато москвич се врязва челно в лимузината на щерката на Тато и тя получава тежка черепно-мозъчна травма, Живков звъни на пророчицата от Рупите и тя му казва, че наследницата му ще живее.

Ванга по думите на Тодоров на няколко пъти посещавала Людмила в болницата, докато тя е в кома. Шепнела й нещо, галела я... Дъщерята на Първия била заплашена от слепота. Ванга обаче й приготвила различни целебни отвари за компреси, на които я научила още като малка нейната комшийка, туркинята Асаница, прочута знахарка и "магесница". Уви - нищо не помогнало. Но "гласовете свише" подсказали на топясновидката правилния ход, твърди заселилият се под Москва българин. Един ден пророчицата получила видение. Веднага привикала сестра си Любка и й казала да набере номера на Людмила.

Татовата наследница трябвало спешно да замине в Индия при доктор Майхав Прокаш. Той не само щял да спаси зрението й, но и да я излекува напълно. Щерката на Тодор Живков се вслушала в съвета на "духовната си майка". Прекарала 2 години в клиниката на този медик, който лекувал с йога и отровни билки. След престоя си там Людмила Живкова, разказва още Тодор Тодоров, се върнала в България здрава и пълна с енергия.

"Преводачът на Ванга" извади наскоро и едно предсказание на починалата преди близо 30 години велика ясновидка, което обаче е свързано с най-актуалните световни събития от последните няколко месеца.

"Мир непременно ще настъпи, конфликтът ще се разреши, след като братята се нападнат един друг и по-малкият се предаде на по-големия", цитира думите, изречени според него от Ванга навремето, Тодоров.

"Ванга наистина много обичаше Русия. Тя каза: "Русия ще се почувства зле, но никога няма да падне на колене, защото руският дух е непобедим", сподели "преводачът на пророчицата".

