Годината на Огнения кон дойде! Какво носи на всеки знак от китайския зодиак

Годината на Огнения Кон настъпва със усещане за раздвижване, което трудно може да бъде пренебрегнато. Тя носи призив да се освободим от старото и да тръгнем към ново начало със смелост и инерция. Според хонконгския сертифициран консултант и известен астролог Летао Уанг духът на Коня - символ на свобода, приключение и суров устрем - се разгаря допълнително от елемента Огън. Резултатът е година, която „искри със динамика, кураж и неудържим стремеж към пробив“, в която страстите ще се нажежат, а статуквото ще бъде подложено на изпитание.

Уанг подчертава пред „Ню Йорк Пост“, че това е енергия на бързи действия и резки обрати. Огненият Кон насърчава хората да се устремят към амбициите си със жар, но същевременно предупреждава, че пламъкът изисква посока и дисциплина. Темпото може да се превърне както във впечатляващ марш към успеха, така и в изтощителен галоп към прегаряне. В същността си тази година може да ви отведе далеч - но само ако знаете накъде сте тръгнали.

Астрологът препоръчва да се съчетаят високата активност и амбиция със осъзнато възстановяване - интензивно движение, комбинирано със дихателни практики, медитация и стабилен режим на сън. Почивката няма да бъде лукс, а необходимост.

Прогнози за 12-те китайски зодии през 2026 г.

Кон (1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014)

Това е вашата лична зодиакална година - период, известен като Ben Ming Nian, когато енергията на знака се усилва многократно. „Енергията на 2026 г. не е просто около вас - тя сте вие“, подчертава Уанг. Това е монументална година на „самоовладяване или самосаботаж“. Харизмата, амбицията и магнетизмът ви са засилени, но ако липсва фокус, силата може да се разпилее.

В професионален план се откриват възможности за големи пробиви - стартиране на собствен проект, издигане в лидерска позиция или дори пълна смяна на индустрията. Финансово са възможни значителни печалби, но импулсивността може да доведе до сериозни загуби. Уанг предупреждава, че внимателното планиране и доверен съветник са задължителни. В любовта независимостта ще бъде водеща - самотните ще търсят партньор, който уважава свободата им, а обвързаните трябва ясно да заявят нуждата си от автономия.

Коза (1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015)

За Козата 2026 г. е година, в която късметът идва чрез сътрудничество. Подкрепата от колеги, приятели и ментори ще бъде решаваща. Професионалната атмосфера е хармонична и благоприятна за партньорства, съвместни проекти и договаряне на нови начинания.

В любовта също се засилва усещането за стабилност. Самотните могат да срещнат значим човек чрез работа или чрез доверен кръг от познати. Обвързаните ще усетят задълбочаване на връзката чрез взаимна подкрепа и разбиране.

Маймуна (1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016)

Темпото на Огнения Кон съответства на природната бързина и находчивост на Маймуната. 2026 г. е година на „гъвкави възможности и социален блясък“. Ще има изобилие от идеи, проекти и контакти, а социалният календар ще бъде натоварен.

Предизвикателството няма да бъде липсата на шанс, а правилният избор. Уанг съветва да се фокусирате върху една или две ключови идеи и да ги реализирате последователно. Финансово странични инициативи могат да донесат печалба. В любовта чарът е силен, но е важно да се избягва лекомислие.

Петел (1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017)

Петелът ще открие своята сила в реда и стратегията. Докато светът се движи импулсивно, способността ви да анализирате и планирате ще ви направи ценни и видими. Професионалното признание е възможно благодарение на детайлния подход и високите стандарти.

Финансовата дисциплина ще ви предпази от прибързани решения. В личен план е важно да смекчите критичността си и да покажете повече дипломатичност към близките.

Куче (1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018)

2026 г. е година на „бавен пламък към пробив“. Усилията от предходни години започват да дават плод. Възможни са повишение, нови проекти и по-голяма видимост.

Личният живот също се развива положително. Самотните могат да срещнат партньор с дългосрочен потенциал, а обвързаните ще усетят по-дълбока хармония.

Прасе (1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019)

Годината съчетава външен натиск и щастливи поврати. При препятствия може да се появи неочаквана помощ. Постоянството и изграждането на стабилна основа са по-важни от бързия риск.

В любовта отношенията изискват търпение и доверие. Втората половина на годината носи повече лекота.

Плъх (1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

Бързата енергия ви подхожда. 2026 г. е година на стратегически възможности сред динамична промяна. Нови идеи и предложения ще се появяват бързо, но трябва внимателно да подбирате.

Импулсивните инвестиции са риск. В отношенията комуникацията и дипломатичността са ключови.

Вол (1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)

Докато другите бързат, вие ще печелите чрез устойчивост. Напредъкът ще бъде стабилен и базиран на предишни усилия. Финансово се препоръчва предпазливост.

В личен план повече спонтанност ще укрепи връзките.

Тигър (1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022)

„Колкото по-заети сте, толкова по-късметлии ще бъдете“, казва Уанг. 2026 г. е благоприятна за смели професионални решения, нови инициативи и разширяване на хоризонта.

Необходимо е обаче да отделяте време за близките си, за да не се наруши балансът.

Заек (1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023)

Интензивността на годината може да бъде предизвикателна, но ви предлага шанс за елегантна адаптация. Вашата дипломатичност и интуиция ще бъдат ценени.

Професионално могат да се открият възможности чрез мрежата ви от контакти. В любовта се търси спокойствие и стабилност.

Дракон (1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024)

Годината протича по-плавно. Работният натиск намалява, а финансите се движат стабилно. Това е време за личностно развитие и удоволствие.

В любовта се акцентира върху постоянството и истинската близост.

Змия (1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2025)

2026 г. носи развитие чрез здравословно съревнование. Около вас ще има силни личности, които ще стимулират потенциала ви.

Финансовите възможности идват чрез сътрудничество, но изискват ясни договорки. В личния живот откритият диалог ще бъде решаващ.

Годината на Огнения Кон няма да бъде спокойна, но ще бъде наситена със възможности. Тя ще възнагради онези, които действат смело, но разумно, и които знаят как да насочат огъня към устойчив растеж.

