Уникален талант засенчи Иво Димчев и Дънди в "Капките"

"Като две капки вода" постави ослепително начало със Сезона-Слънце тази вечер по NOVA. Завръщането на шоуто с четиринадесетия си сезон зарадва зрителите с блестящ спектакъл, невероятни имитации, емоционални истории и безброй изненади. Под светлините на прожекторите се разкри и мистерията коя е Кралицата. В нейната роля влезе Азис, който зае четвъртото място в журито и застана редом до утвърдените си колеги - Хилда Казасян, Веселин Маринов и Димитър Ковачев-Фънки.

Водещите на шоуто Димитър Рачков и Герасим Георгиев-Геро посрещнаха новия ментор Михаела Маринова и новите девет звезди участници с първите им превъплъщения. Тази пролет срещу Бутона на късмета ще се изправят певицата и тв водеща Алекс Раева, ексцентричният изпълнител Иво Димчев, поп-фолк звездата Емилия, талантливият Борис Христов, актрисата Весела Бабинова, певицата Пламена, едно от новите имена в попфолка Симона, актьорът Даниел Пеев - Дънди и един от победителите в “Пееш или лъжеш” - Виктор Тодоров.

Първата победа в “Като две капки вода” отиде при талантливия Виктор Тодоров. След оценките на участниците, журито, менторите и гласуването на зрителите в мобилното приложение NOVA PLAY, той спечели с образа на Принс и емоционалното изпълнение на песента “Purple Rain”. “Това е едно от най-искрените имитации, откакто е започнало шоуто. Съвършено изпълнение!”, развълнувана бе Хилда Казасян. След Виктор се наредиха Дънди и Димчев.

След пищното началото на хитовото предаване Алекс Раева вдигна публиката на крака с образа на Тина Търнър и “Proud Mary”. Веднага след нея Иво Димчев впечатли с превъплъщението си на легендарния Том Джоунс. Емилия бе аплодирана за изпълнението на “I Will Always Love You” на Уитни Хюстън. Борис Христов избра за първото си представяне на сцената магнетичния глас на Теди Суимс. Весела Бабинова нажежи обстановката с бурните танци на Шакира, а Пламена се превърна в Селин Дион и подари на зрителите една от най-обичаните балади “Power of Love”. Симона слезе за първи път от асансьора като поп звездата Бритни Спиърс. След нея на сцената се качи Даниел Пеев - Дънди, който се превърна в рок легендата Робърт Плант – вокал на една от най-емблематичните групи на всички времена Led Zeppelin. Вечерта завърши с изпълнението на “Purple Rain” от Виктор, който влезе в ролята на емблематичния Принс.

Новите участници се изправиха за първи път пред Бутона на късмета и изтеглиха първите си образи. В следващия понеделник ще видим Весела Бабинова като Анелия, Симона ще изпълни песен на Барбара Прави, Емилия ще имитира вокалиста на гръндж групата Нирвана – Кърт Кобейн, Пламена ще се превъплъти в оперната прима Монсерат Кабайе, Борис ще сложи един от емблематичните костюми на Шер, Алекс Раева ще влезе в света на Филип Киркоров, Иво Димчев ще пее като Едит Пиаф, Дънди ще има трудно предизвикателство с бразилската група Carrapicho, а победителят Виктор ще се превърне в американския рапър MC Hammer. Как ще се справят те и кой ще грабне победата във втората вечер на шоуто?

