Юлиан Костов вдъхновява епична битка

Юлиан Костов посреща 100 колоритни участници на мащабна арена, върху която се случва „Тhe Floor” – играта, превърнала се в сензация в над 20 държави. Началото й у нас ще бъде поставено с два епизода на 21 февруари и 22 февруари в 20 часа по Нова телевизия. Актьорът ще вдъхновява и дирижира епичната битка, в която знанието е оръжие, а стратегията е ключ към оцеляването. Претендентите за победа се изправят един срещу друг в зрелищни дуели по различни теми върху гигантски интерактивен LED под, разделен на 100 полета. Крайната цел е да завладеят всички територии и да елиминират съперниците си в директни двубои. Хладнокръвие, богата обща култура, остър ум, бързи реакции и стратегическо мислене – това се изисква от мераклиите за слава, както и от самия Юлиан Костов.

Той отдавна е доказал, че притежава тези качества. Връстникът на родната демокрация, чиито баща е бизнесмен, а майка му е съдия, има три дузини медали като плувец. Момчето от Варна е отличник в националния отбор. „Аз съм романтик и утопист. Като дете мечтаех да спася света.“, споделя преди време той. Но не крие, че докато е ученик, няма никакво самочувствие. В шести клас му се струва, че е „смачкан, грозен и тъп“. Записва мениджмънт в Нидерландия, но му става скучно. Събира последните си пари и заминава за Лондон с илюзията, че някой импресарио ще го хареса от пръв поглед. Започва с дребни ангажименти като статист в реклами и епизодични появи в късометражни студентски филми. Няма как да мине без традиционните за източноевропеец персонажи на гангстери и крадци. След десетки кастинги и откази, започва да пробива и постига много. Един от най-популярните му образи е в хитовата поредица на „Нетфликс“ „Сянка и кост“. В сивито му са още „Под станция Темпъл“, „Централа Берлин“, „Аз, вещицата“, „Син на друга майка”. Той е популярният злодей в гейминг индустрията Владимир Макаров в Call of Duty: Modern Warfare III. Състезава се до четвърти кръг в пробите за водеща роля в „Междузвездни войни“. В „Белият лотос“ влиза от раз. Въпреки вече сериозния брой роли в международното кино, снима първата си секс сцена в българското – в „Триумф“ с Мария Бакалова, с която са съдружници в продуцентска компания и са като брат и сестра.

Музиката го блазни не по-малко от седмото изкуство – вече има няколко записани рап парчета. С приятелката си Мирела Илиева, позната от „Игри на волята“ и „Трейтърс“, правят дует за песента „Твоето тяло“. Тя е достатъчно артистична, за да се влее в компанията, която снима в Тайланд „Белият лотос“ – след официален кастинг, разбира се.

Освен всичко друго, Юлиан Костов доизкусурява сценарий за биографичен филм, чието работно заглавие е „Робърт де Ниро е баща ми“. Закачката е заради приликата между Разярения бик на младини и българина.

Голяма гордост за Юлиан Костов е участието му в продукция на националната трупа на Великобритания - емблематичния Кралски театър на Хеймаркет. Той дебютира в спектакъла "Докато звездите не паднат". Пиесата на Бет Стийл в стила на Чехов е портрет на съвременна провинциална Великобритания. Костов е Марек – полски емигрант и младоженец. Критиците единодушно го наричат „ярка светлина“ в постановката. „Българинът от "Белият лотос" е истинско сияние. Неустоимо очарователен и харизматичен – невъзможно е да не се влюбиш в играта му.“ Според "Морнинг Стар" той внася „дълбочина, страст и отличен комедиен нюх в ролята на препатилия Марек“. Сред зрителите на премиерата е и легендарната Хелън Мирън.

