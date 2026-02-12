Веселин Маринов призна за "Капките" и Рачков

Веселин Маринов призна, че "Сезона-Слънце" на "Като две капки вода" ще бъде истинско предизвикателство за него.

„Не мога да издам кой ще бъде Кралят Слънце, но смятам, че шоуто отново ще е предизвикателство за мен. Очаквам да има талантливи участници. А аз, като утвърден музикант и изпълнител, ще дам своето мнение. Надявам се Рачков да е по-спокоен и да не ме ядосва. Надявам се Кралят Слънце също да се намеси подобаващо компетентно в предаването и то отново да има най-високия рейтинг за всички времена, както през предишните сезони. Надявам се, че новият четвърти член на журито ще направи така, че предаването да стане още по-интересно“, сподели Веселин Маринов пред Елизабет Методиева.

Веско Маринов призна още, че за него най-истинският празник остава Трифон Зарезан. По думите му Перник винаги го посреща с топлота, а поканите за участия около празника са толкова много, че "ако можех да бъда навсякъде, щях".

"Не пия често – по една-две чаши по поводи", уточни той.

"Любовта е най-великото чувство. Радвам се, че съм я изживял. От любовта се раждат най-хубавите песни", каза накрая Маринов, заговаряйки по темата за любовта, като подчерта, че сред най-скъпите му песни остава "За теб, Българийо".

