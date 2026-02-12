Бронзовата красавица Лора влуди мъжете с признание!

Бронзовата медалистка от Зимните олимпийски игри в Милано–Кортина Лора Христова направи откровено признание в предаването "Преди обед", ден след историческия си успех в биатлона.

„Аз нямам гадже. Скоро бях в Париж при един приятел, но той ми е само приятел", каза с усмивка Христова и сложи край на спекулациите около личния си живот.

Олимпийската медалистка призна, че все още не е успяла напълно да осъзнае какво се е случило на трасето.

„Все още не мога да асимилирам какво се случи, нямах и времето за това. В следващите дни със сигурност ще го усетя", сподели тя. По думите ѝ стартовият номер 23 – нейната рождена дата – ѝ е дал допълнителна увереност, че може да стигне до отличието.

„Медалът ми дава увереност за следващите стартове, но в никакъв случай не е пренавитост. Каквото беше вчера, си остава вчера. Гледам смело и концентрирано напред", подчерта биатлонистката.

Христова отправи специални благодарности към олимпийската шампионка Екатерина Дафовска, която ѝ е връчила медала, както и към целия екип на федерацията. „Без тях това нямаше да се случи", заяви тя.

Подготовката за върховите постижения обаче има своята цена. „Последните години се подготвяме предимно в чужбина и не ни остава никакво време вкъщи. Лишенията са много, но когато има такъв резултат – определено си струва", каза още Лора Христова, която вече гледа напред към следващите предизвикателства.

