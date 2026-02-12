Учени бият тревога! Астероид може да удари Луната

Астероидът 2024 YR4, с приблизителен диаметър от 60 метра, който наскоро премина безопасно покрай Земята, отново привлече вниманието на учените заради нов сценарий с потенциално драматични последици. Според последни изчисления съществува малка, но реална вероятност космическото тяло да се сблъска с Луната през 2032 година.

По данни на китайски изследователи шансът за подобен удар е около 4,3 процента. Макар рискът да е ограничен, учените подчертават, че евентуален сблъсък би имал изключително висока енергия и би представлявал най-мощното регистрирано лунно събитие в съвременната история на наблюденията.

Изчисленията показват, че при удар астероидът би освободил енергия, еквивалентна на около 6,5 мегатона тротил – сила, сравнима с мощна водородна бомба. Според изследователя Ифан Хе от университета Цинхуа подобно събитие би образувало кратер с площ около един квадратен километър върху лунната повърхност.

„Това би било най-енергичното лунно събитие, наблюдавано някога от човечеството“, посочва Хе. По думите му сблъсъкът няма да представлява опасност за Земята, но ще бъде придружен от изключително зрелищни явления.

Ако ударът се осъществи, той ще бъде белязан от ослепително ярка светкавица, видима от Земята с просто око, последвана от продължително инфрачервено сияние, което може да се наблюдава с часове. Учените не изключват и възникването на т.нар. „лунно земетресение“ – вибрации в лунната кора, предизвикани от освобождаването на огромната енергия при удара.

Макар сценарият да остава хипотетичен, астероидът 2024 YR4 вече е включен сред обектите, които ще бъдат внимателно следени през следващите години от международните космически агенции.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com