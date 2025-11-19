Разкриха уникална тайна за Слънчевата система!

Научен трус разтърси световната астрофизика. Германски учени обявиха, че Слънчевата система се движи през Вселената с много по-висока скорост, отколкото човечеството е смятало цели десетилетия. Откритието може да наложи пренаписване на учебниците и на представата за мястото ни в космоса.

Скорост, която разбива старите модели

Слънчевата система се движи по-бързо, отколкото се смяташе досега, сочи проучване на екип, ръководен от астрофизика Лукас Буме от Университета в Билефелд, Германия. Изследването е публикувано в списание Physical Review Letters и е цитирано от Спейс дейли.

„Нашият анализ показва, че Слънчевата система се движи над три пъти по-бързо, отколкото предполагат настоящите модели“, обяснява Буме. „Този резултат противоречи на очакванията, основани на стандартната космология, и ни кара да преосмислим предишните си допускания“.

Радиогалактиките проговарят: Космосът е различен от очакваното

За да определят движението на Слънчевата система, учените са анализирали разпределението на т. нар. радиогалактики, които излъчват силни радиовълни и разкриват скрита информация за мащабните структури на Вселената.

Радиовълните представляват електромагнитно излъчване с голяма дължина, подобни на сигналите, които уловява радиото. Те проникват през прах и газ, което позволява наблюдението на галактики, невидими за оптиката, съобщи БТА.

Движението на Слънчевата система във Вселената създава лек насрещен вятър от радиогалактики и именно това отклонение учените успяват да уловят и измерят с безпрецедентна точност.

Свръхточни телескопи разкриват шокираща анизотропия

С помощта на данните на LOFAR, европейска мрежа от радиотелескопи, и още две радиообсерватории, учените са направили нов тип преброяване на радиогалактиките.

Резултатът е неочакван: анизотропията при разпределението им е 3,7 пъти по-силна от оценките в стандартния модел на Вселената.

Този модел предполага сравнително равномерно разпределена материя след Големия взрив.

Очевидно природата не се подчинява на тези очаквания.

Време за пренаписване на Космоса

„Ако Слънчевата система наистина се движи толкова бързо, трябва да поставим под съмнение основното допускане за мащабната структура на Вселената“, обяснява професор Доминик Дж. Шварц, космолог и съавтор на изследването.

„От друга страна, разпределението на радиогалактиките може да е по-малко равномерно, отколкото сме предполагали. В двата случая настоящите ни модели повдигат въпроси“, обобщава изследователят, цитиран от Спейс дейли.

