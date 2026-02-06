Откриха планета, чието съществуване няма обяснение

Космическият телескоп „Джеймс Уеб“ на НАСА е открил газов гигант с необичайна форма и химичен състав, който обикаля около пулсар – свръхплътното ядро на мъртва звезда. Планетата, обозначена като PSR J2322-2650b, се намира на около 750 светлинни години от Земята и е с размерите на Юпитер. Това я прави единствената известна планета от този тип, която обикаля около неутронна звезда.

От над 6000 известни екзопланети, открити досега, нито една друга не показва подобна комбинация от орбита, форма и атмосферен състав. Самото й съществуване поставя под въпрос утвърдените представи за това как и къде могат да се формират планети.

Защо планетата е с форма на лимон

PSR J2322-2650b се намира изключително близо до своята звезда – само на около 1,6 милиона километра. За сравнение Земята обикаля около Слънцето на разстояние от приблизително 150 милиона километра. В резултат на тази близост една обиколка около пулсара трае едва 7,8 часа.

Огромната гравитация на неутронната звезда буквално разтяга планетата, деформирайки я и придавайки й сплескана, лимоноподобна форма. Това гравитационно разкъсване създава и изключително екстремни условия – температурите варират от около 650 градуса по Целзий през нощта до над 2000 градуса през деня, а повърхността е постоянно облъчвана с гама-лъчи.

Атмосфера, която не би трябвало да съществува

Най-голямата изненада за учените идва от химичния състав на атмосферата. Вместо обичайните за газовите гиганти молекули като вода, метан или въглероден диоксид, телескопът е регистрирал доминиране на чист молекулярен въглерод. Това откритие е определено като напълно неочаквано.

„Това е нов тип планетарна атмосфера, каквато никой не е виждал досега“, заявява съавторът на изследването д-р Майкъл Джанг от Чикагския университет. В горните слоеве на атмосферата се образуват облаци от сажди, а във вътрешността, под огромно налягане, въглеродът вероятно се превръща в диаманти.

Планета, която блокира всички известни теории

Съществуването на PSR J2322-2650b поставя науката в задънена улица. При такива екстремни температури въглеродът би трябвало да се свързва с други елементи, но наблюденията показват почти пълна липса на кислород и азот. Това изключва възможността планетата да се е формирала по класическия модел на газов гигант.

Тя не може да е и продукт от останките на мъртва звезда, тъй като ядрените реакции не създават чист въглерод в такъв вид. „Този обект сякаш изключва всеки известен механизъм на образуване“, признава д-р Джанг. Най-добрата работна хипотеза е, че въглеродът и кислородът са кристализирали във вътрешността при охлаждане, но и това не обяснява напълно липсата на други газове.

Загадка, която тепърва ще се решава

За учените откритието е напомняне, че Вселената продължава да изненадва. „Хубаво е да знаем, че не знаем всичко. Това е страхотна загадка за решаване“, казва професор Роджър Романи от Станфордския университет. PSR J2322-2650b вероятно ще се превърне в ключов обект за бъдещи изследвания, които може да променят фундаментално разбирането ни за формирането на планети.

