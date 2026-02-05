Ето го най-безопасният град в света

Според ново проучване на Berkshire Hathaway Travel Protection, Рейкявик оглавява класацията за най-безопасен град в света за посещение и живот. Проучването се базира на критерии като престъпност, риск от тероризъм, качество на здравните услуги, работа на спешните служби и обща толерантност.

След анализ на всички данни, столицата на Исландия изпреварва мегаполиси като Сеул, Дубай, Хонолулу и Копенхаген. Рейкявик отдавна е известен като едно от най-спокойните и сигурни места на планетата.

Насилието е изключително рядко, а тежките престъпления - почти отсъстващи (независимо от това, което сме видели в хитови исландски сериали като Trapped).

Градът е компактен, с население около 135 000 души, което създава силно чувство за общност и доверие. Социалната система е стабилна, а кварталите са оценени като безопасни от международни индекси като GeoSure.

Улиците в центъра на Рейкявик са изпълнени с уютни кафенета, бутици и цветни фасади. Над всичко се извисява емблематичната църква Hallgrímskirkja - архитектурен шедьовър, вдъхновен от базалтовите форми от лава на Исландия.

На брега се намира Harpa - концертна и конферентна зала със стъклена фасада, която вечер блести като айсберг. Само на няколко минути пеша е скулптурата Sun Voyager, едно от най-фотогеничните места в града. Любителите на културата могат да посетят Националния музей на Исландия или Музея за съвременно изкуство в Рейкявик.

Една от най големите привилегии на Рейкявик е близостта му до някои от най-впечатляващите природни забележителности в Европа. Само на кратко разстояние се намират Blue Lagoon и Sky Lagoon - геотермални басейни с топли минерални води.

Маршрутът с гейзери, водопади и драматични вулканични пейзажи, известен като Златния кръг, също е в близост. Както и глетчерите Langjökull и Vatnajökull - вторият е най-големият глетчер в Европа, пише Travel+Leisure, предаде lifestyle.bg.

През зимата небето често се озарява от Северното сияние, а ледниковите пещери се превръщат в приказни тунели от син лед. Лятото носи безкрайни дни, идеални за обиколка на целия Ring Road - магистрала, която обикаля целия остров и предлага възможността да си направим 10-дневно пътуване.

