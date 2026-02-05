Кейт с емоционално откровение. Моментите на страх

Кейт Мидълтън отправи лично емоционално послание по повод Световния ден за борба с рака, който се отбелязва на 4 февруари. Почти година след като обяви, че е в ремисия, тя сподели свои размисли за изпитанията, през които преминават пациентите и техните близки.

В публикувано в Инстаграм видео Кейт подчерта, че борбата с болестта е изпълнена с "моменти на страх", но и с надежда. Тя обърна внимание, че ракът засяга не само диагностицираните, но и техните семейства, приятели и хората, които се грижат за тях.

"На Световния ден за борба с рака мислите ми са с всички, които се сблъскват с диагноза, преминават през лечение или търсят пътя към възстановяването", каза тя във видеото. "Пътят не е линеен."

Ден преди посланието си принцесата посети град Кардиган в Уелс, където се срещна с местни жители. Един от присъстващите ѝ пожела бързо възстановяване, на което Кейт отвърна с усмивка.

"Благодаря ви много. Ето това е добре за душата ми - да срещам прекрасни хора." Този кратък обмен показва колко важна част от нейното възстановяване е връщането към обществения живот.

От края на химиотерапията през септември 2024 г. и обявяването на ремисията ѝ през януари 2025 г., съпругата на престолонаследника принц Уилям постепенно се завръща към ангажиментите си, като подчертава колко силно ѝ помагат природата и времето на открито.

По време на визитата си в Кейт Мидълтън разгледа Hiut Denim - местна компания, известна с производството на висококачествени дънки. След това тя се отправи към Лампетър, където направи и неочаквана трета спирка - посещение в музей на традиционни уелски одеяла, пише People, предава lifestyle.bg.

