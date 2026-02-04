Консултациите при президента. Йотова се срещна с ИТН (Видео)

Продължават консултациите при президента за избора на служебен премиер. Точно в 13 ч. Илияна Йотова посрещна на "Дондуков" 2 представителите на "Има такъв народ" - председателят на ПГ Тошко Йорданов, зам.-председателят Станислав Балабанов и секретарят Павела Митова.

"Държавата не бива да спира и няма да го направи, докато редовно правителство няма. Необходима е споделена отговорност между бъдещия кабинет и парламента. Имаме много големи проблеми, работим с удължен бюджет, той не беше предвиден за страна в еврозоната. Трябва да се справим и с ценовия шок, както и с работата на общините. Президентската институция беше лишена от право на избор по отношение на фигурата на служебен премиер. От десетимата кандидати петима дадоха положителен отговор. Най-важното е да видим какво трябва да бъде свършено до избиране на редовен кабинет", каза президентът Йотова в уводното си слово преди старта на консултациите.

Тошко Йорданов посочи, че президентът в момента е натоварен с голяма отговорност и очаквания. "В сложна ситуация сме, без бюджет и социална защита, със съмнения за спекула в хранителния сектор и фармацията. Причината за това е свалянето на редовно правителство след протестите, организирани от ПП-ДБ, които са жадни за власт - те са против всеки, стига да не са вътре във властта. Грешка беше вкарването на бюджет без да сме се разбрали със социалните партньори. Два пъти сезирахме КС за промените при избора на служебен премиер, които доведоха избор между ограничен брой лица от "домова книга", заяви той.

Тошко Йорданов коментира вариантите за служебен премиер така: "Има двама политически оцветени - Андрей Гюров беше председател на ПГ на ПП, а Димитър Главчев беше председател на НС от името на ГЕРБ. От останалите трима е Ваша отговорност кого ще изберете. Натресени са Ви петима човека, може би трябва да изберете някой, който не е партийно оцветен".

Според Балабанов държавният глава не бива да слуша никого за решението си за служебен премиер. "За служебен премиер трябва да се търси избор на фигура, която е максимално дистанцирана от партийната политика. Иначе шарлатаните ще се допуснат отново във властта, но през задния вход", смята той.

На свой ред Павела Митова отбеляза, че ИТН силно вярва в разделението на властите, но ситуацията в момента предполага, че президентът носи споделена отговорност. "За съжаление тя не е споделена с нас, а с формациите, променили Конституцията, така че държавният глава да няма избор за вариантите за служебен премиер. Затова никой не бива да обвинява президента за избора му, тъй като той му е наложен. Служебният премиер е споделена отговорност на държавния глава и на партиите, променили закона", коментира тя.

По думите на Йотова всички лица в т.нар. "домова книга" са избирани от политическото мнозинство в парламента в конкретния момент.

