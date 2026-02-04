Йотова се срещна с БСП, Стойнев отправи предупреждение (Видео)

Продължават консултациите при президента Илияна Йотова за избор на служебен премиер. На "Дондуков" 2 се проведе срещата между държавния глава и представители на "БСП - Обединена левица", за която дойдоха заместник-председателят на Народното събрание Драгомир Стойнев, както и заместник-председателите на парламентарната група Кирил Добрев и Мая Димитрова.

„Благодаря, че се отзовахте на поканата за консултациите и показвате отговорно отношение като парламентаристи на фона на предстоящите парламентарни избори и тежките решения, които предстоят в държавата. Смятам, че целта ни е обща. Тя беше ясно заявена от стотици хиляди граждани по време на протестите - не само по отношение на справедливата работа на институциите и борбата с корупцията, но и като първо и основно условие: провеждането на честни, прозрачни и много добре организирани избори. Само така можем да върнем доверието на хората в изборния процес, а оттам и доверието в институциите", заяви президентът Йотова.

Тя подчерта изключителната важност на консултациите и изтъкна, че до този момент те са "много резултатни и съдържателни". "Искам да чуя мнението Ви за това какво трябва да се направи в следващите месеци. Преценката ми, както и на моя екип, е, че трябва да се спре ценовият шок, да се набележат най-спешните и реалистични мерки за най-уязвимите и най-бедните хора - нещо, което напълно приляга и на вас като лява партия. Трябва да видим и какво ще правим с проектите и финансирането на общините, които не могат да чакат повече, както и как ще изпълняваме нашите европейски и външнополитически ангажименти", подчерта държанвият глава.

Йотова изтъкна, че всичко това се случва на фона на буквална липса на бюджет - или поне на адекватна финансова рамка. "В момента работим с 1/12 от миналогодишния бюджет, а бюджетът за 2025 година, независимо от добрите или лошите си страни, все пак не е бюджет на държава, която вече е в еврозоната", заяви тя.

Драгомир Стойнев изрази мнение, че "цялата държава разбира в каква тежка и абустрда ситуация сте поставена". "Според мен и самите политически сили, които промениха Конституцията, от вчера си посипват главата с пепел. Може би остана само ПП–ДБ, които бяха и най-големите „радетели“ на тези промени. Вие нямате свободен избор и сте огранчиена от определена бройка хора, от които може да избирате за служебен премиер. Смятам, че Народното събрание също трябва да понесе своята отговорност. Казвам го, защото не трябва да се прехвърля отговорността към президентската институция или, още по-лично, към Вас", заяви той.

По думите му задачата на президента в момента е затруднена и заради липсата на бюджет. "Хората си търсят своето. Започва социално напрежение, а ние като социално отговорна партия усещаме недоволството у хората. За тях е важно ангажиментите да се изпълняват, но за съжаление виждам, че предстоят многотрудни времена. Всички политически сили и парламентът, както казахте, сме длъжни да поемем отговорност и да помогнем на служебния кабинет в неговата дейност", изтъкна той.

Мая Димитрова подчерта, че промените в Конституцията са поставили президентската институция в много трудна ситуация. Но законите и най-вече Конституцията трябва да се спазват и да се изпълняват. Основната задача на служебното правителство е да организира у проведе честни и прозрачни избори и да върне доверието на гражданите в изборния процес", категорична е тя.

И изтъкна, че позицията на "БСП-Обединена левица" е, че промени в Изборния кодекс не трябва да бъдат променяни в последния момент. "Технологията на гласуване не трябва да бъде променяна най-малко година и половина преди вота", категорична е тя.

Кирил Добрев изтъкна, че всяко участие във властта носи своята цена, припомняйки учатсието на партията в управленската коалиция. "От БСП си даваме ясна сметка каква цена бихме платили за участието си в това управление. Но в навечерието на предсрочните избори, единственото, което трябва да направи правителството, е да гарантира честни избори и безпристрастност на служебния кабинет. Но с промените в Конституцията и с вчерашните екстравагантни предложения на виновниците за тези промени става ясно, че ние не можем да кажем с ръка на сърцето, че ще имаме напълно безпристрастен процес", заяви той.

И беше категоричен, че от партията с акатегорично против промени в последния момент на Изборния кодекс.

