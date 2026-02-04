ДПС-Ново начало при Йотова! 6 неотложни задачи и профил на премиера

6 неотложни задачи на служебното правителство и профил какъв трябва да е неговият премиер изложи ДПС-Ново начало на консултациите при президента Илияна Йотова. На "Дондуков" 2 отиде изцяло дамски екип - зам.-председателят на ДПС и на ПГ на ДПС-Ново начало Искра Михайлова, зам.-председателят на ПГ на ДПС-Ново начало Ертен Анисова и народният представител Атидже Вели.

Министър-председателят, определен от президента, носещ върху себе си ангажимента и на президента в този момент, трябва да е човек с административен опит, доказал се, който познава структурите на държавата, а не човек който носи характеристиките на приближен до една или друга партия, заяви Искра Михайлова. Тя очерта неотложните задачи на служебния кабинет.

Според нас бъдещото служебно правителство трябва да гарантира честни избори, прозрачни, но апелираме следващото служебно правителство да се отнесе с нужното доверие и уважение към българските избиратели. Ние като политическа сила имаме горчив опит с нарушени права, включително на етнически принцип, на български граждани, на хора с увреждания, в малките населени места. Ние вярваме, че това повече няма да се случи и вярваме във вашия авторитет за за гарантирането на това, подчерта Михайлова. И гарантира, че ако това отново се случи ДПС-Ново начало не би се поколебало да защити правата на хора.

Напълно сме съгласни, че освен организацията на изборите едно служебно правителство трябва да поеме отговорността да работи по най-неотложните проблеми на хората, каза Михайлова. И изброи кои са те.

На първо място - превенция на потенциална спекула и гарантиране на нормална политика на ценообразуване, за да се успокои напрежението, което бе създадено с въвеждането на еврото.

Подкрепа за българските земеделски производители, които гарантират хранителната сигурност на българите и гарантират стабилността на цените.

За нас е безспорно, че и служебното правителство трябва да положи усилия за инвестиционната програма на общините. Всеки проект е от значение за българските граждани и нарушаването на работата по инвестиционната програма вреди на гражданите, категорична бе Искра Михайлова.

Едно служебно правителство носи изключително голямата отговорност за контрол по спазването на бюджетната дисциплина в страната. Нямаме одобрен бюджет. Работим с прехвърлен бюджет. Нужен е стриктен контрол в изразходването на средствата, за да няма съмнения за злоупотреби, каза Михайлова. И призова служебното правителство да не провежда огромни обществени поръчки.

Ако служебното правителство изготви бюджет, ДПС-Ново начало ще го подкрепи - ако бюджетът е социален и гарантира качеството на живот на хората, съобщи Михайлова.

"С вас сме работили дълго в европейска институция и знаем колко са важни правилата. Така че, всяка институция най-малкото да бъде заподозряна в политически уклон и работа, насочена само за изгода на една формация, за да не се блокират институциите. Вие начертахте една моя политическа отговорност, която би трябвало да изглежда така, ако си бяхте оставили старите текстове в Конституцията. При тези промени ще посоча един от казалите "Да" кандидати, но това не е моят избор. Авторитет се гради и се използва, когато изборът е на 100% мой и в тази ситуация щях да нося цялата политическа отговорност за неговата работа", заяви Йотова след изложението на Искра Михайлова.

"Благодаря ви, че се отзовахте на днешната покана. Приемете моите дълбоки убеждения, че тези консултации са много необходими на всички нас в този момент. Целта е да проведем честни, прозрачни избори, това е най-важната задача на служебния кабинет", обърна се към ДПС-Ново начало президентът Илияна Йотова в началото на разговора.

"Хората на протестите поискаха правова държава, добре организирани избори. След промените в Конституцията Народното събрание остава постоянно действащ орган и по време на служебното правителство. Трябва да се преодолее ценовия шок, да се мисли за спешни мерки да помогнем на най-уязвимите хора, да изпълним проектите на общините. С различни заключения всички отчитат проблема с ограничаването на правомощията на президента да избира служебен кабинет", каза още Йотова.

Тя подчерта, че при избора на кандидат-премиера не е имала думата и отговорността е на парламента.

"Уверявам ви, че с моя екип работим и изборите ще бъдат в първата дата след великденските празници", каза още Йотова.

Преди всичко ми позволете от името на нашата политическа сила да ви поздравя. Да ви пожелая ползотворна работа. Много вяра, много сили, добър тон, за да се справите с тежката задача да служите като президент на републиката. Оценяваме всички ваши усилия да нормализирате диалога между президентството и Народното събрание, за да има синхрон и взаимно уважение. Радваме се, че по време на всички консултации виждаме във ваше лице партньор, с когото може да водим диалог", каза Искра Михайлова.

Честните избори са първа задача на служебния кабинет, който ще назначите вие. Промените в Конституцията затвърждават отговорността и на президентската институция, и на Народното събрание. Вярваме в диалога и ясното осъзнаване на всяка отговорност на страните от процеса, посочи Искра Михайлова.

"Вие изредихте няколко претенции, имате пълното основание да ги предявявате и изисквате. Когато видите преразходи в бюджет, злоупотреби със средства или такива намерения, имате възможности за своевременни реакции. На предходните консултации с президента Румен Радев, от ваши колеги дойде признанието, че това правителство се проваля с контрола на цените. Призовавам ви да настоявате още в работата на това правителство в оставка и на бъдещото служебно, да се вземат по-сериозни мерки, защото това се отнася за всички семейства и граждани", каза още държавният глава.

"И аз подчертах, че ние оценяваме високо как поемате отговорността на президентската институция. Както и че парламентът и нашата ПГ поема отговорността, както и за контрол, така че в наше лице като политическа сила можете да видите партньор, който ще работи за контрол, който ще работи за нормално функциониране на държавните институции, който ще съдейства за провеждането на прозрачни и честни избори. Уважаваме вашето отношение и към Народното събрание, и осъзнаваме отговорността и на двете институции", отговори ѝ Искра Михайлова

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com