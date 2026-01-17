Станислав Анастасов шамароса ПП-ДБ: Аба-балата свърши!

Ала-балата свърши! България ще има петрол от стратегическите си партньори, не от Москва и изборите в България ще бъдат честни и прозрачни с машини от доказани фирми от САЩ. Това заяви с хост във фейсбук зам.-председателят на ДПС и на ПГ на ДПС Ново Начало Станислав Анастасов.

Ето целия пост на Станислав Анастасов:

Божо Божанов скочил на Microsoft. Да, Microsoft на самия Бил Гейтс!

От което следва, че ПП-ДБ продължават да надграждат слугинажа си към режима в Москва с атака срещу Microsoft.

Само за броени часове стана ясно, че те не искат американски реактори от Westinghouse, не искат южно-корейската компания Hyundai Engineering & Construction, не искат неруско ядрено гориво, не искат неруски нефт, не искат американски оптични машини за гласуване, сега не искат и американски софтуер на компютрите на държавната администрация.

Аз разбирам, че проруските ПП-ДБ искат руски петрол и венецуелски технологии и софтуер. Отлично разбирам и откъде извира силната им любов към венецуелския хардуер и софтуер.

Скъпи объркани московски сглобкаджии от ПП-ДБ, това което баща ви ви подари ноември 2021-ва с “ала-бала с Президента”, още идния понеделник ще си го вземе обратно. Лично за себе си. Москва вече си има нов генерален представител тук, на терен.

Да е ясно още нещо - благодарение на ДПС България ще има американски реактори от Westinghouse, България ще има петрол от стратегическите си партньори, не от Москва и изборите в България ще бъдат честни и прозрачни с машини от доказани фирми от САЩ. Ала-балата свърши!

