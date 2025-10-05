Станислав Анастасов със специален подарък за главния елф
Вас ви пращат от Сорос да клепате България, обърна се депутатът от ДПС-Ново начало към Ивайло Мирчев
Защо изпълни соросоидната поръчка срещу България, пита депутатът от ДПС-Ново начало
Няма да ви позволим да овладеете нито една система в България, категоричен е той
Представители на ПГ на ДПС- НОВО НАЧАЛО взеха участие в първото заседание на Националния борд по вод...
Нашият лидер г-н Делян Пеевски ни е поставил задача да действаме решително и бързо за решаване на пр...
Държавата до ден днешен не може да се освободи от техните НПО-та, каза депутатът
Втори ден повдигам темата за лицемерието на тези, които си присвояват правото да казват кой е на све...
Държавата ще я има с главно Д и лидерът на ДПС Делян Пеевски стои зад това, каза депутатът
Парламентът почете паметта на младши инспектор Ивайло Чавдаров Попов
Изобличени сте от Центъра за изследване на демокрацията, заяви зам.-шефът на ПГ на ДПС-Ново начало н...
Няма да имаме предсрочни избори, заяви депутатът от ДПС-Ново
Вотът на недоверие е парад на лицемерието на ПП-ДБ, каза зам.-председателят на ПГ на ДПС-Ново начало
Осигуряване на работни места и повишаване на доходите са сред основните приоритети на партията
Представителите на местната власт споделиха добри практики и реализирани успешни проекти за достъп д...
Държавата трябва да се върне там, откъдето е абдикирала в годините на пазарния фундаментализъм и на...
Бързо финансиране от ББР и рязко съкращаване на сроковете
Жените са основен двигател за съхраняването и предаването на ценностите, каза народният представител...
Развитието на българските общини и превръщането им в атрактивни и желани места за живеене е една от...
"Неговото правителство" нищо не е отпуснало за техника срещу пожарите, средствата са европейски, раз...
Поправките в Закона за опазване на околната среда засягат само обекти от национално значение