Ерол Мюмюн смаза Терзиев. Показа му как се управлява

Ето целия пост на Ерол Мюмюн:

За пореден път вчера кметът на София Васил Терзиев използва името на община Кърджали, за да оправдае собствената си некадърност и лошо управление.

Колега Терзиев, спрете с популизма ! Това няма да ви спаси от предизвестения провал.

Казвате, че съм се снимал под герба с моя лидер г-н Делян Пеевски? Ако смятате, че снимките под герба са решение, съветвам Ви да го направите и Вие, за да тръгне София напред и нагоре. Но не вярвам, че ще имате тази възможност, тъй като г-н Пеевски е много взискателен към кметовете, а вие не покривате нито един критерий за успешен кмет.

Това, което мога да предложа, не за Вас, а за столичани, които не заслужават да търпят Вашите постоянни провали, е да Ви поканя в Кърджали, за да видите на място как управлява един кмет от ДПС, как се променя целият облик на града и как се работи за хората. За разлика от Вас, г-н Терзиев, ние в Кърджали чуваме хората и защитата на техните интереси е нашият дневен ред.

А за да Ви покажа как се прави, ще внеса предложение в Общинския съвет на декемврийска сесия, таксата за паркиране в “Синя зона” да бъде намалена от 2 на 1 лв. или от 1 € на 0,5 € за срок до края на юни 2026-та година, с което да бъдат облекчени хората в месеците на преход от лев към евро.

