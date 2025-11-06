Цонев: ПП-ДБ наговориха един куп лъжи, ДПС работи за хората

Зам.-председателят на ДПС и на ПГ на ДПС-НОВО НАЧАЛО Йордан Цонев коментира Бюджет 2026.

"Ивайло Мирчев и Асен Василев почти не са били родени, когато по мое предложение в Тройната коалиция данъците станаха 10%. Аз съм авторът на тези 10-процентни данъци. Ако подкрепяме бюджета в този му вид с едно минимално увеличение на осигурителната вноска, то е защото развитието на икономиката и на процесите в Европа го налагат", обясни той пред журналисти в кулоарите на парламента.

"17 години България има най-ниската данъчна тежест по отношение на преките данъци. И най-ниската осигурителна. 17 години подпомагаме бизнеса и му създаваме такава среда, че той се развива. Искам да се обърна към работодателите. През тези 17 години съм чувал два пъти на година, че ДПС е най-предвидимата партия, която работи най-добре в полза на бизнеса. Да им припомня, че през последните няколко години само под формата на енергийни помощи са получили 6,5 млрд. лв." сподели Цонев и уточни, че идва време да се затегне задължението на бизнеса към държавата.

"2% по-висока осигурителна тежест е защото пенсионната система е тежко дебалансирана. Бяхме задължение да увеличим пенсиите заради инфлацията и заради всичко, което се случи след ковид кризата. Трябва да поддържаме доходите на хората, защото условията на живот станаха по-скъпи по тежки", коментира зам.-председателят на парламентарната група на ДПС-Ново начало.

По думите му има колосален скок на приходите от по 6 милиарда на година. "Това е колосален скок и означава, че приходните агенции си вършат работата и събират това, което трябва да се събере. Но щом все още имаме дефицит, това означава, че трябва да се вдигне осигурителната тежест", аргументира се той.

И добави, че Делян Пеевски е заявил, че са обещали на хората, че няма да свиват доходите на хората, независимо какво струва това на държавата.

"Не искаме да свиваме разходите за заплати на хората, не искаме да свиваме капиталовите разходи за общините", отсече финансистът.

Според него, ако правителството изкара цял мандат, ще има и реформи. "Те може би ще покрият част от това разширение на разходите. Към този момент бюджетът отговаря на политиките, които искаме да водим. А те са доходите на хората да не спират да растат и да има финансиране на общините", добави Цонев и уточни, че не са склонни на отстъпки, защото са направили възможно най-минималното увеличаване на тежестта.

"Няма вариант да не се вдигне осигурителната вноска. Най-дебалансирана е пенсионната система, затова вдигаме вноската", каза още Цонев и добави, че това е единственият възможен бюджет.

И обеща ДПС да продължи да работи за хората, за разлика от ППДБ, които са наговорили един куп лъжи на пресконференцията си за бюджета.

