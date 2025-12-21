Минусът е огромен! БСП с откровена равносметка за падналото правителство

„Не се срамуваме от нашите министри в управлението, но когато едно правителство пада, дори и чрез оставка, минусът е много голям. За тази една година не успяхме да постигнем резултатите, които си бяхме поставили.“ Това заяви Драгомир Стойнев от БСП-Обединена левица в интервю за БНТ.

По думите му партиите в България все по-често работят за тесния си партиен интерес, а не за обществото, което подкопава доверието в политическата система. Стойнев подчерта, че посоката на управлението е била правилна – излизане от хаоса и търсене на стабилност – но тази цел не е била постигната. Според него именно това е най-големият проблем, защото има реална опасност хаосът отново да се върне с още по-голяма сила.

Той заяви, че БСП е направила опит да върне левите политики в управлението и предупреди, че без нови бюджети това няма как да стане. По думите му в следващите бюджетни рамки увеличаване на осигурителните вноски и промени в данъците ще бъдат неизбежни, независимо от общественото напрежение, което подобни решения могат да предизвикат.

В същото време Стойнев изтъкна като ключов резултат от работата на кабинета пълната интеграция на България в Европейски съюз, включително в Шенген и еврозоната. Той подчерта, че за българските граждани това ще има съвсем конкретно отражение – от 1 януари пътуването до Карлово или до Мюнхен ще бъде при едни и същи условия, без паспортни проверки и без смяна на парична единица.

