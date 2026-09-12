Голяма рокада в БСП. Киселова става шеф
Драгомир Стойнев вече не е председател на червената парламентарна група
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Драгомир Стойнев вече не е председател на червената парламентарна група
Президентът Илияна Йотова е държавник с доказан публичен авторитет, заяви топ социалистът
Посочи най-опасната ос за социалистите, изрои успехите в управлението
Форумът трябва да подготви партията за парламентарните и президентските избори
Зафиров и Стойнев хвърлиха шокиращия сигнал, че няма да са в депутатските листи
„Парламентът не е ТикТок студио“, заяви Драгомир Стойнев
Левите политики се връщат, но без нов бюджет няма как
Триъгълникът на властта може да се превърне в Бермудски триъгълник
България остава категорично в европейския път, казва Драгомир Стойнев
От 2015 г. основната му подкрепа е от кмета Радослав Ревански
Има я тази хипотеза, каза зам.-председателят на парламента
Според БСП държавата трябва спешно да осигури дерогация и контрол, за да не замре производството в Бургас
Искаме промени в системите на здравеопазването, образованието и националната сигурност
Капиталът и трудът трябва да се облагат еднакво, категоричен е Драгомир Стойнев
Говори Драгомир Стойнев
Работа, а не блокажи, призова Драгомир Стойнев
Той заяви, че левицата с повишено внимание следи ситуацията в Близкия изток
Ще подкрепим всички искания на главния прокурор, каза Драгомир Стойнев
Така политика не се прави, заяви зам.-председателят на НС
Покрай това, което се случваше в КС, имаше продължителна тишина, каза още той