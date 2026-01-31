Ключов пленум за БСП след два отказа за участие в изборите

БСП се събира днес на ключов пленум на Националния съвет на фона на дълбоко вътрешнопартийно напрежение, но вече въпросът дали временно изпълняващият длъжността председател Атанас Зафиров ще подаде оставка едва ли ще бъде само тема. Драмата ескалира с още една бомба - и втори високопоставен социалист обяви, че няма да влезе в депутатските листи на партията за предстоящите предсрочни парламентарни избори.

Лидерът на БСП-Обединена Левица Атанас Зафиров официално заяви, че няма да участва в битката за Народното събрание, аргументирайки решението си с необходимостта да се отвори път на млади, подготвени хора и да се чува гласът на обществото, докато остава начело на партията и няма намерение да подава оставка като председател.

Само ден след това председателят на парламентарната група на БСП-Обединена левица“ Драгомир Стойнев също обяви, че няма да е кандидат за депутат, казвайки, че „едно поколение“ трябва да се оттегли и да подкрепи младите кадри, които да поемат политическата битка. Той остро критикува съвременния политически начин на работа - „парламентът се превърна в студио на ТикТок“, и настоява, че конгресът трябва да се проведе след изборите, а не преди тях.

На пленума днес ще бъде обсъдено дали ще бъде прието предложението за провеждане на 51-я Конгрес на партията на 7 и 8 февруари и какво ще е бъдещето на ръководството, след като двама от най-видните социалисти отказват да се борят за парламентарни места.

