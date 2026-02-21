Обрат в БСП! Нови водачи на листи

Пленум на БСП утвърди 21 от водачите на листи за предстоящите парламентарни избори, съобщиха от партията. По-рано стана ясен и съставът на новото Изпълнително бюро на лидера на Крум Зарков.

Подборът е извършен след проведен диалог по места и отразява желанието на партийните структури, казаха от БСП. Предстои останалите водачи и листите да бъдат избрани на следващото заседание на НС на БСП на 7 март.

Сред водачите на листи отпадат повечето имена от старото ръководство и особено редовните министри в кабинета "Желязков"

Ето и пълен списък с определените дотук водачи на листи. Стигнало се е до напрежение с избора на останалите в някои от ключовите райони, но за тях решение ще бъде вземано допълнително. В столицата водачеството поемат лидерът Крум Зарков и две от младите обещаващи лица на партията - Габриел Вълков и Атанас Атанасов:

​Благоевград 1 МИР: Гергана Орманлиева

Габрово 7 МИР: Николай Цонков

Добрич 8 МИР: Сияна Фудулова

Кърджали 9 МИР: Милко Багдасаров

Кюстендил 10 МИР: Иван Ибришимов

Ловеч 11 МИР: Николай Бериевски

Пазарджик 13 МИР: Петя Цанкова

Перник 14 МИР: Иво Серафимов Ангелов

Плевен 15 МИР: Илиян Йончев

Пловдив-област 17 МИР: Атанас Телчаров

Разград 18 МИР: Николай Пенчев

Русе 19 МИР: Деница Иванова

Сливен 21 МИР: Соня Келеведжиева

Смолян 22 МИР: Севдалин Хъшинов

София 23 МИР: Габриел Вълков

София 24 МИР: Крум Зарков

София 25 МИР: Атанас Атанасов

София-област 26 МИР: Владимир Георгиев

Стара загора 27 МИР: Иван Кръстев

Шумен 30 МИР: Валери Жаблянов

Ямбол 31 МИР: Красимир Йорданов

По предложение на Зарков БСП избра и състава на новото си Изпълнително бюро. Лидерът на социалистите има четирима заместници, общо ръководството се състои от 18 души.

Почти изцяло нови хора влизат в управлението на столетницата.

"Сега трябва да преодолеем първото препятствие, защото не е тайна, че БСП е заплашена, смъртоносно бих казал, от това да не попадне в парламента. Хората са объркани, раздвоени и заради участието ни в досегашното управление, и заради появата на нов проект в лицето на президента Радев", посочи Сергей Станишев, който вече е част от състава на ИБ.

