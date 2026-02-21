Обрат в БСП! Нови водачи на листи

Пленум на БСП утвърди 21 от водачите на листи за предстоящите парламентарни избори, съобщиха от партията. По-рано стана ясен и съставът на новото Изпълнително бюро на лидера на Крум Зарков.
Подборът е извършен след проведен диалог по места и отразява желанието на партийните структури, казаха от БСП. Предстои останалите водачи и листите да бъдат избрани на следващото заседание на НС на БСП на 7 март.
Сред водачите на листи отпадат повечето имена от старото ръководство и особено редовните министри в кабинета "Желязков"
Ето и пълен списък с определените дотук водачи на листи. Стигнало се е до напрежение с избора на останалите в някои от ключовите райони, но за тях решение ще бъде вземано допълнително. В столицата водачеството поемат лидерът Крум Зарков и две от младите обещаващи лица на партията - Габриел Вълков и Атанас Атанасов:
Благоевград 1 МИР: Гергана Орманлиева
Габрово 7 МИР: Николай Цонков
Добрич 8 МИР: Сияна Фудулова
Кърджали 9 МИР: Милко Багдасаров
Кюстендил 10 МИР: Иван Ибришимов
Ловеч 11 МИР: Николай Бериевски
Пазарджик 13 МИР: Петя Цанкова
Перник 14 МИР: Иво Серафимов Ангелов
Плевен 15 МИР: Илиян Йончев
Пловдив-област 17 МИР: Атанас Телчаров
Разград 18 МИР: Николай Пенчев
Русе 19 МИР: Деница Иванова
Сливен 21 МИР: Соня Келеведжиева
Смолян 22 МИР: Севдалин Хъшинов
София 23 МИР: Габриел Вълков
София 24 МИР: Крум Зарков
София 25 МИР: Атанас Атанасов
София-област 26 МИР: Владимир Георгиев
Стара загора 27 МИР: Иван Кръстев
Шумен 30 МИР: Валери Жаблянов
Ямбол 31 МИР: Красимир Йорданов
По предложение на Зарков БСП избра и състава на новото си Изпълнително бюро. Лидерът на социалистите има четирима заместници, общо ръководството се състои от 18 души.
Почти изцяло нови хора влизат в управлението на столетницата.
"Сега трябва да преодолеем първото препятствие, защото не е тайна, че БСП е заплашена, смъртоносно бих казал, от това да не попадне в парламента. Хората са объркани, раздвоени и заради участието ни в досегашното управление, и заради появата на нов проект в лицето на президента Радев", посочи Сергей Станишев, който вече е част от състава на ИБ.
