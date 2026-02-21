Знакови фигури се връщат в БСП

Националният съвет на Българската социалистическа партия, по предложение на председателя на партията Крум Зарков, избра нов състав на Изпълнителното бюро. Лидерът на социалистите има четирима заместници, общо ръководството се състои от 18 души.

„Очаквам мъдрост и диалогичност. За мен най-важното е БСП да се представи добре на предстоящите предсрочни парламентарни избори. За мен е много важно това многообразие, което има в БСП да бъде запазено“, каза Борислав Гуцанов.

Почти изцяло нови хора влизат в управлението на столетницата. Предстои изборът на водачите на листи за предстоящите избори.

Манол Генов обяви, че не иска да участва повече в листите за кандидат-депутати.

„Сега трябва да преодолеем първото препятствие, защото не е тайна, че БСП е заплашена, смъртоносно бих казал, от това да не попадне в парламента. Хората са объркани, раздвоени и заради участието ни в досегашното управление, и заради появата на нов проект в лицето на президента Радев“, посочи Сергей Станишев, който вече е част от състава на ИБ.

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛИ:

Атанас Тодоров Мерджанов – 62 г. Народен представител от 1997 до 2001 г. и от 2005 до 2017 г. Бивш областен председател на БСП-Ямбол. Завършил е социология в СУ „Св. Климент Охридски”.

Донка Иванова Михайлова – 66 г. Четвърти мандат кмет на Троян (от 2011 г.). Народен представител от 2005 до 2009 г. Заместник-председател на Управителния съвет на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ). Председател на Съвета по местно самоуправление на НС на БСП. Завършила е „Финанси и кредит” в Стопанска академия „Димитър Апостолов Ценов” в Свищов.

Жельо Иванов Бойчев – 51 г. Магистър по икономика в УНСС. Общински съветник в СОС от 2003 до 2013 г. Народен представител от 2013 до 2021 г. Зам.-председател на ПГ на „БСП за България” от 2017 до 2021 г. Досегашен член на ИБ на НС на БСП.

Иван Янчов Таков – 45 г. Общински съветник в София от 2011 г. до сега (четвърти мандат). Председател на постоянната комисия по транспорт и пътна безопасност в СОС. Председател на групата на „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ” в СОС. Председател на ГС на БСП-София от 2022 г. Зам.-председател на ГС на БСП от 2020 до 2022 г. Завършил е „Финанси” в Университета Макгил в Монреал (Канада).

ЧЛЕНОВЕ:

Атанас Димитров Телчаров – 39 г. Магистър по „европейско земеделие и селски райони” в Аграрния университет – Пловдив и по „регионална сигурност” в СУ „Св. Климент Охридски”. Председател на Общинския съвет на Садово от 2015 г. Зам.-председател на Националната асоциация на председателите на общински съвети в Република България (НАПОСРБ). Член на НС на БСП от 2016 г. Председател на Областния съвет на БСП-Пловдив от 2025 г.

Валери Мирчев Жаблянов – 60 г. Доктор по политология от СУ „Св. Климент Охридски”. Бивш преподавател по политология в същото висше учебно заведение. Член на БСП от 1998 г. Член на НС на БСП от 2012 до 2020 г. и от 2025 г. Народен представител от 2013 до 2021 г. Зам.-председател на Народното събрание от 2017 до 2018 г.

Владимир Петров Александров – 48 г. Магистър по „Открит добив” и „Корпоративен мениджмънт”. Завършил е първият випуск на Политическата академия към НПИ „Димитър Благоев” и на Института за политика „Паисий Хилендарски” към БАН за политически лидери. Бил е зам.-директор в „Елаците-Мед” АД. Кмет на Етрополе от 2023 г.

Габриел Георгиев Вълков – 29 г. Завършил е „Политика и общество” в НБУ. Магистър по „енергийни пазари и услуги” в СУ „Св. Климент Охридски”. Бил е експерт към комисията по децата, младежта и спорта на СОС в продължение на 4 години и експерт към комисията по отбрана на народното събрание. Народен представител в 51-ото Народно събрание и председател на комисията по въпросите на младежта и спорта. Член на БСп от 2015 г. Бивш председател на МО в БСП-София и международен секретар на МО в БСП. Председател на НС на МО в БСП от 2022 г. Член на НС на БСП от 2022 г.

Еньо Енев Савов – 37 г. Завършил е право в НБУ. Доктор по международно право и международни отношения в ЮЗУ „Неофит Рилски”. Трудовият му стаж включва: работа в нотариална кантора, международна компания, експерт към комисия в Народното събрание, сътрудник към офиса на евродепутат, ръководител международна дейност в „Ел Би Булгарикум”. Понастоящем е преподавател в ЮЗУ „Неофит Рилски”. Общински съветник в СОС от 2023 г. Бивш председател на МО в БСП-Панчарево. Председател на РС на БСП-Панчарево. Член на НС на БСП от 2020 г.

Йордан Стоянов Младенов – 46 г. Завършил е агроинженерство в Аграрен Университет – Пловдив и „Стопанско управление” в ТУ-Габрово. От 2003 до 2013 г. е председател на УС на Бизнес център – Пещера, занимаваща се с разработване и кандидатстване по европейски проекти. Бивш областен председател на БСП-Пазарджик и бивш народен представител. Втори мандат кмет на Пещера. Председател на Постоянната комисия по европейски фондове, механизми и инструменти към Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ).

Мина Антонова Кутева – 29 г. Завършила е „Връзки с обществеността” в СУ „Св. Климент Охридски”. Бивш председател на БСП-Сердика. Член на бюрото на ГС на БСП-София с ресор „социални мрежи и медии”. Член на БСП от 2014 г. и член на НС на БСП от 2025 г. Има частен бизнес в сферата на ПР-а.

Павел Енев Раличков – 44 г. Магистър по „Компютърни системи и технологии” в Технически Университет-Варна. Специалист по авиационна логистика. Член на БСП от 2005 г. Член на НС на БСП от 2020 г. Председател на Градския съвет на БСП-Варна от 2022 г. Председател на Областния съвет на БСП-Варна от 2025 г. Общински съветник във Варна от 2023 г.

Петко Емилов Димитров – 33 г. Завършил е счетоводство в УНСС. Собственик и управител на една от най-бързо развиващите се компании в сферата на финансовите консултации. Има дългогодишен опит в сферата на банкирането и финансите. Член на БСП от 15 години. Председател на РС на БСП-Сердика. Член на ИБ на ГС на БСП-София от 7 години. Общински съветник в СОС в периода 2019-2023 г. Председател на МО в БСП-София от 2018 до 2020 г. и зам.-председател на МО в БСП от 2018 до 2022 г.

Пламен Владимиров Владимиров – 38 г. Завършил е политология в СУ „Св. Климент Охридски”. Член на БСП от 2010 г. Член на НС на БСП от 2020 г. Зам.-председател на РС на БСП-Илинден. Член е на Комисията по идейно и програмно развитие на НС на БСП и на Съвета по външни работи на НС на БСП. Ръководител на Отдел „Организационна дейност, избори и кампания” на НС на БСП. Заемал е позицията на ръководител на Отдел „Избори” на НС на БСП и на експерт към същото звено. В периода 2021-2025 г. е бил „главен експертен сътрудник” към комисии в Народното събрание.

Сергей Дмитриевич Станишев – 59 г. Завършил е Историческия факултет на Московския държавен университет. Защитил е дисертация за научна степен „кандидат на науките” в същото висше учебно заведение. Специализирал е политически науки в Московската школа за политически изследвания и международни отношения в Лондонското училище по икономика и политически науки. Занимавал се е с журналистическа дейност. Председател на БСП от 2001 до 2014 г. Министър-председател на Република България от 2005 до 2009 г. Народен представител от 2001 до 2005 г. и от 2009 до 2014 г. Член на Европейския парламент от 2014 до 2019 г. Председател на ПЕС от 2011 до 2022 г.

Светлана Стефанова Шаренкова – 64 г. Завършила е „Социална психология” в Московския държавен университет. Доктор по политология и Професор хонорис кауза в УниБИТ. Преподава „Геополитика и цивилизационни модели” в Института по лидерство към УниБИТ. Работила е като научен сътрудник в Института по социология на БАН, зам.председател на Комитета за младежта и спорта, Изпълнителен директор на Фонд „13 века България“. От 1997 г. е издател на печатни и електронни издания: в. ЗЕМЯ, в. Русия днес, в. Китай днес и др., както и на политическа литература от български и руски автори. Автор е на научни трудове и публицистични материали. Председател е на Форум “България-Русия”. Член е на БСП от 1987 г., като от 2012 г. е член на НС на БСП. Два мандата е председател на Съвета по култура и медии и член на Съвета по външна политика към НС на БСП. Делегат е на последните 3 конгреса на партията.

Соня Тенева Келеведжиева – 65 г. Завършила е „Българска филология” в ПУ „Паисий Хилендарски”. Преподавател по български език и литература. Преподавател в ТУ-Сливен. Член на съюза на учените в България. Член на Съюза на българските писатели. Автор на 16 книги. Носител на престижни международни награди в областта на литературата и изкуството. Председател на неправителствена организация „Демократичен съюз на жените”. Общински съветник в Сливен в продължение на 4 мандата. Бивш председател на Общински съвет - Сливен. Председател на Областния съвет на БСП-Сливен.

Трифон Руенов Панчев – 37 г. Завършил е право в СУ „Св. Климент Охридски”. От 2007 до 2019 г. развива бизнес, свързан със селското стопанство. Адвокат към Софийска адвокатска колегия от 2014 г. и съдружник в адвокатско дружество. От 2016 г. е член на Европейския атлетически съд към Европейската федерация по лека атлетика със седалище в Швейцария. Кмет на Дряново от 2019 г. Досегашен член на ИБ на НС на БСП.

