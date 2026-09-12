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Емблематичните фигури в парк „Тюлбето“, „Мечката“ и „Козелът“, привличат вниманието на посетителите със своя освежен вид

Емблематичните фигури в парк „Тюлбето“, „Мечката“ и „Козелът“, привличат вниманието на посетителите със своя освежен вид

След “спа процедурите”, днес фигурите на “Мечката” и “Козелът” са готови отново да посрещат усмивки и да бъдат част от спомени

05 май | 19:25
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