Емблематичните фигури в парк „Тюлбето“, „Мечката“ и „Козелът“, привличат вниманието на посетителите със своя освежен вид

Едни от най-разпознаваемите скулптурни фигури в парк „Тюлбето“ в Казанлък – емблематичните “Мечката” и “Козелът” привличат вниманието на посетителите, този път не само със своето присъствие, но и със свежия си обновен вид.



Като част от подготовката за предстоящия Празник на розата и активния туристически сезон, скулптурите преминат през освежаваща поддръжка, целяща да съхрани добрия облик на едни от най-обичаните символи в района и да създаде още по-приветлива среда за жителите и гостите на града.



Мечката не е просто декоративен елемент – тя е част от културната памет на поколения казанлъчани.



Създадена през втората половина на ХХ век, скулптурата се утвърждава като любимо място за посещения и снимки. През годините тя се превръща в неизменна част от атмосферата на “Тюлбето”.

Козелът е сред онези елементи в парка, които често остават в спомените, особено за децата.



Освежаването на емблематичните фигури е част от регулярните дейности по поддръжка на парк “Тюлбето“.



След “спа процедурите”, днес фигурите на “Мечката” и “Козелът” са готови отново да посрещат усмивки и да бъдат част от спомени.





