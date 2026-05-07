Неделното хоро ще се провежда в новото крило на парк „Розариум“

Във връзка с подадени многобройни сигнали и жалби от живущите в центъра на Казанлък, граждани и нарастващото недоволство на родители на малки деца, собственици на заведения в центъра, информираме гражданите, че традиционното неделно хоро, организирано от СНЦ “Приятели на фолклора” занапред ще се провежда в НОВАТА ЧАСТ НА ПАРК РОЗАРИУМ.



Най- подходящо място за подобен вид културни инициативи е новопостроеното сценично пространство в Парк “Розариум”, чиито функции са за културни и обществени изяви.



До 10.05.26г.- неделя община Казанлък ще осигури на СНЦ” Приятели на фолклора”захранване с ток, така че безпрепятствено да проведат поредното си неделно хоро.



Вярваме, че и това ново и удобно парково пространство ще оживее за много споделени емоции, защото неделното хоро е инициатива, с чийто сплотяващ характер Казанлък се гордее.





