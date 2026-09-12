Родопите ехтят! Президентът открива най-големия празник на каба гайдата
Над 70 гайди ще огласят Илинденските поляни
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Над 70 гайди ще огласят Илинденските поляни
Освен празничната програма, жителите на Калитиново ще се включат и в честванията по повод 149 години от боевете за защитата на Стара Загора през Руско...
Няма по-голям от Йоан между човеците, каза Спасителят Исус Христос
Тазгодишното издание ще премине под мотото „Танцът на розата – мост на културното единство“
Средствата от концерта ще бъдат използвани за ремонта и съхраняването на православния храм в селото
Това заяви Илияна Йотова на откриването на XIV Национален събор на овцевъдите в България
Празникът събра самодейци, творци, приятели и почитатели на българския фолклор
Най- подходящо място за подобен вид културни инициативи
Православната църква почита Св. свещеномъченик Власий, епископ Севастийски
Проектът е посветен на съхраняването и популяризирането на нематериалното културно наследство, култура и обичаи
Концерт-спектакълът „Игнажден запява, Коледа благославя“ се организира с подкрепата на Община Стара Загора
Традиционното събитие ще събере на 20 декември местни винари и гости от региона с конкурсен елемент и фолклорна програма
Турнето завършва в София и Варна, а първият ѝ фолклорен албум е вече на хоризонта
Ще се проведе и конкурс за най-добро традиционно ястие
Община Стара Загора пожелава успех и достойно представяне на над 170-те самодейци от 11 народни читалища, които ще участват в най-авторитетния национа...
Събитието е в списъка на ЮНЕСКО за нематериалното културно наследство
Децата от уникалната фолклорна формация изнасят концерти у нас и в чужбина с носии, ушити преди 48 години
От акапелни изпълнения в народни носии до ремикси с електронни бийтове
Богатата празнична програма започва от утре
Специално участие ще вземат ОФА „Загоре“ и ПФА „Нащенци“ – Стара Загора