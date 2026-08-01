Родопите ехтят! Президентът открива най-големия празник на каба гайдата

Родопите отново се превръщат в сцена на едно от най-обичаните фолклорни събития у нас. Днес президентът Илияна Йотова ще открие 23-тото Национално гайдарско надсвирване и Родов събор в родопското село Гела.

Официалната церемония започва в 10:00 часа на Илинденските поляни, където през следващите три дни ще се съберат хиляди гости от България и чужбина, обединени от любовта към родопската музика и традиции.

Над 70 изпълнители на джура и каба гайда ще се включат в конкурсната програма. За втора поредна година ще бъде връчена и наградата „Дафо Трендафилов“, учредена в памет на легендарния родопски гайдар, роден именно в Гела.

Участниците ще бъдат оценявани от жури с председател проф. Милчо Василев, а най-много ще бъдат изпълненията на емблематичната родопска каба гайда.

Освен гайдарското надсвирване, посетителите ще могат да се насладят на богата фолклорна програма с участието на ансамбъл „Родопа“, формацията „101 каба гайди“, певицата Светла Дукатева, гайдарските състави „Орфей“ и „Караджата“, както и оркестър „Пампорово“.

По време на събора ще бъде организирано и изложение на български производители и занаятчии. За първи път ще бъде представено и „Сиренето на фермерите“ – първият кооперативен млечен продукт, създаден от над 450 български овцевъди и козевъди.