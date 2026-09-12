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Гайди напълниха Гела

Гайди напълниха Гела

Смолян. Поройни дъждове, кал до колене, гайди, чевермета и песни. Така започна 12-ият международен гайдарски фестивал надсвирване над родопското село....

02 август | 16:20
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