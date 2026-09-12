Почина дясната ръка на Георги Илиев. Кръгът се затвори
Тялото му е намерено в дома му във Варна
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Тялото му е намерено в дома му във Варна
Президентът свърза древната каба гайда, българското послание в Космоса и надеждата за силно отечество
Над 70 гайди ще огласят Илинденските поляни
В родопското бижу няма къщи за продан
Наричано още „Дoлинaтa нa чaнoвeтe и пecнитe“
Майсторите на каба гайдите отново се събират в родопското село Гела на прочутото надсвирване, пипе Нова. От незапомнени времена всяка година в начало...
Посланикът на САЩ в България, Марси Рийс, се сбогува с българите ден преди официалния край на мандата й у нас. Тя избра да си вземе довиждане със сним...
Смолян. Поройни дъждове, кал до колене, гайди, чевермета и песни. Така започна 12-ият международен гайдарски фестивал надсвирване над родопското село....
Смолян. За 11-ти път родопското село Гела събра над 15 хиляди души за националното гайдарско надсвирване и традиционният Илинденски събор на местнит...