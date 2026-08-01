Пак пек, ще стигне 40°

Август започва с типично лятно време. Днес над страната ще бъде слънчево, а температурите отново тръгват нагоре. Максималните стойности ще достигнат до 36 градуса, като ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток.

В София се очакват около 31°, в Пловдив – 33°, във Варна – 29°, а в Бургас – 27°.

По Черноморието времето също ще бъде слънчево с максимални температури между 27° и 29°. Морската вода остава приятна за къпане – 24–25 градуса, а вълнението ще бъде слабо – 2–3 бала.

В планините също ще преобладава слънчево време. Максималната температура ще бъде около 26° на 1200 метра и около 18° на 2000 метра.

Според прогнозите жегата тепърва ще се усилва. През следващите дни температурите постепенно ще се повишават, а към четвъртък и петък в много райони на страната максималните стойности ще достигнат между 35° и 40°. По Черноморието се очакват 31°–34°.

В края на първото десетдневие на август има повишена вероятност за развитие на купесто-дъждовна облачност, краткотрайни валежи и гръмотевични бури, което ще доведе до известно захлаждане. Въпреки това температурите ще останат над климатичните норми за периода.

До средата на второто десетдневие отново ще преобладава слънчево време с по-високи от обичайните температури. След това вероятността за валежи и гръмотевици ще се увеличи, а температурите ще се понижат и ще се доближат до нормалните за август.

Прогнозите за последната третина на месеца сочат редуване на слънчеви дни с периоди на повече облаци и краткотрайни превалявания, като температурите ще останат около или малко над характерните за сезона.