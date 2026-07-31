Проф. Рачев обяви кога българите стават на сръбска наденица

Днешният ден ще ни се стори почти прохладен в сравнение с онова, което август е приготвил за България. Климатологът проф. Георги Рачев предупреди, че от вторник започват пет горещи дни, които могат да се окажат върхът на лятото. На 6 август се очакват между 38 и 40 градуса, а спасението ще бъде край морето и високо в планината. На плажа обаче също няма гаранция за свежест - при 33 градуса човек можел да заприлича на „сръбска наденица“.

Пет дни в лятната фурна

„Днес ще е по-хладно в сравнение с това, което ни очаква следващата седмица, особено от сряда до петък“, заяви проф. Рачев пред бТВ.

По думите му максималните температури от 36 градуса са напълно нормални за юли на Балканите. Истинското изпитание ще започне от вторник, когато горещата въздушна маса ще обхване страната и ще задържи температурите много високи до края на седмицата.

Пикът се очаква на 6 август. Тогава на места термометрите ще покажат 38-40 градуса, а Пловдив отново има всички шансове да се доближи до горната граница.

Добрата новина е, че тази вълна няма да бъде толкова жестока като горещините във Франция, Португалия и Испания. Проф. Рачев се надява и влажността да се понижи, защото сухата жега се понася малко по-лесно. „Иначе ще е тежко“, предупреди той.

На морето щракат с пръсти, на полето стискат зъби

Най-добре ще бъдат хората край морето и в планините. За работещите на открито, шофьорите и земеделците обаче идва период, в който всяка сянка ще струва повече от чадър на първа линия.

„Тези, които са край морето и в планината, ще щракат с пръсти и ще се радват. Но тези, които са на полето, зад волана - тежко ще е“, каза климатологът.

Проф. Рачев описа морската прогноза в характерния си стил: „При 33 градуса на плажа си като сръбска наденица. Пасторално време за море.“

Така почиващите могат да избират дали да щракат с пръсти, или бавно да се запичат. И в двата случая слънцезащитният крем няма да бъде излишен.

Тропическите нощи превземат и София

С горещите дни идват и тропическите нощи, при които температурите не падат под 20 градуса. Те ще засегнат не само традиционно топлите райони, но дори София.

Това означава, че прохладата рано сутрин, която все още ни дава кратка глътка въздух, постепенно ще изчезне. Апартаментите ще задържат натрупаната през деня топлина, а вентилаторите и климатиците ще започнат да работят на пълни обороти.

Петдневният период може да се окаже най-горещата част от лятото на 2026 г. След 10 август ще стане ясно дали жегата ще отслабне, или ще продължи чак до средата на месеца.

Въпреки предупрежденията проф. Рачев успя да намери и утешителна гледна точка.

„Ако август не излезе брутален, може да се окаже, че това лято си е едно хладно лято в сравнение с предишни години“, каза климатологът.

Той припомни, че през 2012 г. тропическите нощи в София са продължили близо 20 дни. На този фон пет горещи дни звучат почти като кратка лятна командировка до фурната.

Дунав пада, мамутът се показва

Проф. Рачев предупреди и за суша в Южна Европа, както и за тревожно ниските нива на река Дунав. „Няма добри новини за река Дунав“, заяви той.

Ниските води вече разкриват необичайни гледки. В сръбския участък са се показали останки от кораби, а край Ряхово бяха открити останки от мамут.

Климатологът предположи, че древното животно вероятно е живяло точно в този район, а не е било довлечено от реката.

„Предполагам, че там е родното му място на това мамутче, защото иначе останките нямаше да изглеждат така“, пошегува се той.