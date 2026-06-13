Проф. Рачев: Всевишният гледа телевизия, големите дъждове ни се разминаха
Уикендът ще е по-хубав в Западна България, на изток още ще превалява, но от събота лятото пак включва печката
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Уикендът ще е по-хубав в Западна България, на изток още ще превалява, но от събота лятото пак включва печката
Лятото чука на вратата, но дотогава ни чакат облаци, светкавици и студени сутрини
Валежи обхващат страната, студът се задържа до април, но без опасни слани
Кратко затопляне до 18 градуса, после ново захлаждане и валежи до Цветница
Сух март и променливо време, с кратко затопляне и ново застудяване на хоризонта
Антициклон носи слънце, чист въздух и 10 градуса на Шипка за 3 март
Уикендът на две лица, около 3 март идва затопляне
Валежи, преспи и бурен вятър, следвани от рязко застудяване и мразовити сутрини
Южен вятър вдига температурите, но още в петък идват дъжд, сняг и чувствително застудяване
Топъл, но мокър уикенд, после захлаждане и температурен дисонанс
След студен старт идва по-мек и влажен период
Климатологът очаква циклон след циклон поне до 20 февруари
Прогнозата на НИМХ очертава динамичен месец с чести валежи и температурни амплитуди
Най-сериозна снежна обстановка в Южна и Североизточна България
Средиземноморски циклон носи зимна обстановка и сериозни валежи в южната половина на страната
Студ и сняг до понеделник, после рязък обрат
Североизточният вятър носи студ, най-ниските температури във вторник
Дъжд, сняг и рязко застудяване поставят началото на динамична зимна обстановка в страната
Дъждове, циклон и сняг ще превземат страната до края на седмицата
Климатологът гони циклона Хари и вика по-топъл заместник