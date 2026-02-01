Зимата настъпва с обилни снеговалежи и виелици

От югозапад още сутринта започват валежи от сняг, които постепенно ще обхванат цялата страна и до вечерта в повечето райони ще бъдат интензивни и значителни по количество. Очаква се образуване на трайна снежна покривка, като в Южна България тя ще достига 15-20 см, а в Северна 10-15 см. Температурите ще останат почти без денонощен ход, предимно между минус 3° и 2°, а в София около 1°.

Сняг и силен вятър в цялата страна

Вечерта и през нощта срещу понеделник интензивни снеговалежи ще има и в Североизточна България. Ще духа умерен, а в Източна България временно силен североизточен вятър, с който ще нахлува студен въздух. Условията ще са благоприятни за образуване на снежни виелици и навявания, което ще усложни обстановката на места, особено в откритите райони.

Планините с тежки зимни условия

В планините времето ще бъде облачно със снеговалежи, като най-интензивни и значителни ще са те в Родопите. Вятърът ще бъде умерен и силен от изток-югоизток, а по планинските проходи се очакват снежни виелици и навявания. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около минус 1°, а на 2000 метра около минус 6°.

Черноморието под влияние на студения фронт

По Черноморието също ще бъде облачно с валежи. В по-голямата част от крайбрежието ще вали сняг, а по южното крайбрежие първоначално дъжд, който постепенно ще премине в сняг. Ще духа умерен и силен североизточен вятър, а максималните температури ще бъдат между 1° и 3°, като южно от Бургас ще са малко по-високи. Температурата на морската вода е 6°-8°, а вълнението ще достига 3-4 бала.

Застудяване в началото на седмицата

В понеделник сутринта в източните райони ще остане ветровито и все още ще превалява сняг, но до обяд валежите навсякъде ще спрат. Ще се задържи предимно облачно време, а застудяването ще продължи. Дневните температури в Северна България ще са между минус 8° и минус 5°, в Южна от минус 4° до 1°, а в крайните югозападни райони до 5°-6°. По-късно през деня облачността от запад ще започне да се разкъсва и намалява, а през нощта срещу вторник вятърът ще отслабне навсякъде.

Студени утрини и постепенно затопляне

През следващите два дни валежи не се очакват. Във вторник сутринта ще бъде много студено, като минималните температури в североизточните райони ще достигат минус 12°-минус 13°. През деня със слаб южен вятър ще започне постепенно затопляне, с разкъсана облачност и на много места предимно слънчево време.

По-топло към края на седмицата

В сряда в низините и котловините на места ще се образуват мъгли или ниска облачност, докато над останалата част от страната ще се увеличат средната и високата облачност. В Източна България югозападният вятър ще се усили. В четвъртък и петък времето ще бъде предимно облачно, като вероятността за валежи от дъжд ще се повиши – първо в югоизточната половина на страната, а след това и в северозападните райони. В Източна България ще продължи да духа умерен и силен югозападен вятър и затоплянето ще продължи, като дневните температури ще достигат 15°-16°.

Промяна през уикенда

В събота вятърът ще се ориентира от северозапад и в по-голямата част от страната, с изключение на югозападните райони, ще бъде умерен до силен. Валежи ще има на малко места сутринта, а следобед облачността временно ще се разкъса и ще намалее. Температурите ще останат по-високи от обичайните за периода.

