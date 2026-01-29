Февруари носи големи изпитания. Сняг, пек и едни 35 градуса

Февруари започва със сняг, но завършва с пек. Амплитуда от 35 градуса ще ни раздруса сериозно здравето. В същото време дъждовете ще продължат да са обилни, а слънцето ще се покаже трайно чак в края на месеца. Чакат ни големи аномалии.

През февруари 2026 година средните месечни температури в България ще бъдат около или над климатичните норми, но месецът ще премине под знака на сериозни аномалии и обилни валежи.

В Северна България и високите полета термометрите ще показват между 1 и 3 градуса, докато в Южна България и по Черноморието стойностите ще варират между 3 и 6 градуса, съобщи Анастасия Кирилова от Националния институт по метеорология и хидрология, цитирана от БНТ.

"Най-ниските температури през месеца ще бъдат между минус 12 и минус 7 градуса, а най-високите – между 18 и 23 градуса", посочи Анастасия Кирилова.

Тази огромна амплитуда от близо 35 градуса в рамките на един месец създава предпоставки за сериозен физически дистрес и икономическа несигурност.

Месечната сума на валежите ще надвиши обичайните граници.

В по-голямата част от страната се очакват между 30 и 50 милиметра, а в планините и южните райони количествата ще достигнат до 80 милиметра.

Месецът ще започне със снежни валежи и облачно време, като температурите ще се понижат значително преди средата на първото десетдневие.

Около средата на месеца времето ще се диктува от поредица средиземноморски циклони.

Очаква се повишение на температурите и преминаване на валежите в дъжд.

Критичен момент се очертава в края на циклоните, когато нахлуването на студен въздух ще превръща дъжда в сняг в Западна България и Предбалкана, създавайки опасност от заледявания, въпреки че не се прогнозира трайна снежна покривка.

Тенденцията за нестабилно и облачно време ще се запази до 23 февруари.

Едва в последните дни на месеца облачността ще се разкъса, слънчевите часове ще се увеличат, а температурите ще скочат до пролетни нива.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com