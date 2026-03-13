Проф. Рачев разкри каква неочаквана промяна ни носи Баба Марта

Баба Марта тази година се държи изненадващо кротко и благосклонно. Според климатолога проф. Георги Рачев времето до момента е спокойно и почти без типичните за март резки обрати. Въпреки това през следващите дни се очаква известна промяна, макар и без сериозно застудяване, каза той пред бТВ.

По думите на проф. Рачев от вторник следобед ще започне постепенно захлаждане. Причината е преминаването на циклон южно от България, който ще засмуче по-хладен въздух от Централна Европа. Това ще доведе до по-ниски температури и повече облаци, най-вече в средата на седмицата.

Сряда, четвъртък и петък се очаква времето да бъде по-хладно, но температурите ще останат напълно нормални за втората половина на март. В София например след вторник максималните температури ще бъдат около 9-11 градуса, а след това отново ще започне постепенно затопляне.

В Източна България захлаждането ще се усети малко по-късно. По Черноморието температурите традиционно са с градус-два по-ниски заради влиянието на морето. В Бургас например в четвъртък е възможно да превали съвсем слабо.

„Възможен е символичен валеж на Южното Черноморие“, обясни проф. Рачев, като подчерта, че март засега се очертава изключително сух месец.

Според климатолога дори при краткото захлаждане зимните условия в планините ще се задържат. „До края на март ще става за ски, гарантирам“, заяви той.

Проф. Рачев припомни също, че изминалият февруари е бил петият най-топъл за последните три десетилетия, което е пореден знак за тенденцията към по-топли зими в последните години.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com