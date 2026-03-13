БАБХ обсъди създаването на специално звено за защита на животните

Създаването на специализирано звено за хуманно отношение към животните бе обсъдено по време на среща в Българската агенция по безопасност на храните. В разговорите участваха експерти от агенцията и инициаторите на петицията за създаване на Национална агенция за закрила на животните.

Сред участниците в срещата бяха Явор Гечев, народният представител от 51-вото Народно събрание Кристина Петкова и Надя Станчева от сдружение Animal Rescue. Идеята е да бъде създадена структура със специализирани правомощия, която да осигурява по-ефективен контрол и по-бърза реакция при случаи на жестокост към животни.

По време на разговора е била отчетена и необходимостта от законодателни промени. Според участниците те трябва да осигурят по-ефективни инструменти за превенция, както и по-добра координация между институциите при подобни случаи.

Изпълнителният директор на БАБХ д-р Ангел Мавровски подчерта, че всеки сигнал за съмнение за нехуманно отношение към животни се разглежда внимателно и по него се предприемат необходимите действия.

Участниците в срещата се обединиха около идеята да бъде създадена междуинституционална работна група. В нея се предлага да участват представители на Българския ветеринарен съюз, МВР, Националното сдружение на общините и Министерството на земеделието и храните. Целта е да се изработят конкретни предложения за подобряване на контрола и защитата на животните в страната.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com