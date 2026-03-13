Църковният празник на 13 март и вярванията на народа

На 13 март православната църква почита паметта на едно важно събитие от църковната история - пренасянето на мощите на Свети Никифор, патриарх Цариградски. Той е една от ярките личности в епохата на борбата срещу иконоборството - учението, което отрича почитането на светите икони.

Свети Никифор твърдо защитава православната вяра и правото на християните да почитат иконите като свидетелство за Божието въплъщение. Заради тази своя позиция той изпада в немилост пред византийския император Лъв V Арменец и е изпратен на заточение.

Светецът прекарва последните години от живота си далеч от столицата, но остава верен на убежденията си. След смъртта му през IX век мощите му са пазени с голяма почит от вярващите. През 846 година, когато иконопочитанието окончателно възтържествува в Константинопол, нетленните му мощи тържествено са пренесени обратно в столицата. Това събитие е възприето от християните като символична победа на православната вяра над иконоборческите спорове, които дълго време разтърсват Византия.

Народни вярвания и поличби

В българската народна традиция 13 март също е обвит с различни наблюдения и вярвания, свързани най-вече с времето и бъдещата реколта. Старите хора внимателно са следели какъв е денят, защото са вярвали, че природата дава знаци за идващите месеци.

Ако времето е топло и меко, това се приема като добра поличба – очаква се годината да бъде плодородна и житото да даде богата реколта. Когато на този ден има много сняг, според народното поверие той няма да се задържи дълго и ще се стопи бързо, но за сметка на това през лятото се очакват повече гръмотевични бури и нестабилно време. Снежният ден на 13 март пък се тълкува като знак за дъждовно лято и влажен март.

Тези наблюдения са част от старото селско знание, чрез което хората са се опитвали да предвидят какво ги очаква през земеделската година.

Обичаи и поведение през деня

Според народните представи този ден трябва да премине спокойно и без излишни напрежения. Вярва се, че кавга или силен спор на 13 март може да донесе дълга раздяла или продължителен конфликт, който да се проточи през цялата година. Затова хората са се стремели да пазят мир в дома си и да избягват тежки разговори.

В някои краища на страната съществува и обичай рано сутрин човек да излезе на двора и бавно да обиколи дома си три пъти, като тихо произнася молитва за здраве, благополучие и закрила над семейството. Смята се, че този символичен кръг около къщата предпазва дома от зло и носи спокойствие на живеещите в него.

Старите хора съветват на този ден да не се започват нови и важни начинания. Според поверието започнатото на 13 март трудно ще се развива и няма да донесе желания успех. Също така се препоръчва да се избягва прекомерното физическо натоварване, защото се вярва, че това може да доведе до продължителна умора и безсъние през годината.

Трапезата през деня

Тъй като в този период продължава Великият пост преди Великден, традицията повелява храната да бъде изцяло постна. На трапезата не се поставят месо, яйца и млечни продукти. Обикновено се приготвят ястия от бобови култури, зърнени храни, зеленчуци и плодове. Постът се възприема не само като ограничение в храната, но и като време за духовно смирение, повече молитва и внимание към ближния.

Така денят на 13 март съчетава паметта за един защитник на православната вяра със старите народни наблюдения за природата и с традиционните представи за спокойствие и духовна чистота в дома.

