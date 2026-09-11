Всичко за 13 Март

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Села избират кмет на 13 март

Села избират кмет на 13 март

Две кърджалийски села ще гласуват отново за кмет. На балотажа на 1 ноември м. г. кандидатите получиха по равен брой гласове и затова президентът...

06 март | 15:40
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