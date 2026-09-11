Църковният празник на 13 март и вярванията на народа
Паметта на Свети Никифор се преплита с поличби за реколтата, времето и спокойствието в дома
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Паметта на Свети Никифор се преплита с поличби за реколтата, времето и спокойствието в дома
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