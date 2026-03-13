Слънчево време и умерени температури, вече се вижда кога иде промяната

Днешният ден ще премине под знака на сравнително спокойно и предимно слънчево време в по-голямата част от страната. Въпреки това сутрешните часове на много места ще започнат с мъгли и ниска облачност, особено в равнините и котловините. През деня облаците постепенно ще се разкъсват и слънцето ще се показва все по-често. Температурите ще бъдат сравнително приятни за сезона, като в повечето райони ще достигнат между 13° и 18°, докато по Черноморието ще остане малко по-хладно.

Времето в страната

През по-голямата част от деня времето ще бъде предимно слънчево. Преди обяд на много места в равнините и низините ще има мъгла или ниска слоеста облачност, която постепенно ще се разсее. Вятърът ще бъде слаб до умерен от изток-североизток и няма да създава сериозен дискомфорт.

Максималните температури в страната ще бъдат между 13° и 18°, като в столицата София се очакват около 14°. В сравнение с вътрешността на страната по крайбрежието ще остане по-хладно.

Условията в планините

В планинските райони също ще преобладава слънчево време. Следобед обаче се очаква временно увеличение на облачността, което няма да доведе до съществени промени във времето.

Ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток. Максималната температура на височина около 1200 метра ще бъде около 9°, а на 2000 метра – приблизително 2°, което означава сравнително спокойни условия за планински туризъм.

Какво ще е времето по Черноморието

По Черноморието денят ще започне почти тихо, а на места ще има мъгла или ниска облачност. Следобед тези явления постепенно ще се разсеят и облачността ще се разкъса.

Вятърът ще бъде слаб до умерен от изток-североизток. Максималните температури по крайбрежието ще останат между 8° и 12°. Температурата на морската вода е между 6° и 9°, а вълнението на морето ще бъде около 2-3 бала.

Прогноза за почивните дни

През почивните дни времето в страната ще остане предимно слънчево. В сутрешните часове обаче на много места ще има значителна ниска облачност и мъгли. Това ще се наблюдава най-вече в Източна България, по поречието на Дунав, както и в някои низини и котловини.

Вятърът ще остане от изток-североизток и ще бъде предимно слаб. Минималните температури ще бъдат близки до нулата, а максималните ще достигат между 10° и 15°.

Какво ни очаква през следващата седмица

В началото на следващата седмица се очакват временни увеличения на облачността, особено над югозападните планински райони. Само на отделни места там е възможно да превали слаб дъжд.

Сутрин условията за мъгли и ниска облачност ще се запазят, особено в източните райони. Минималните температури ще бъдат между минус 3° и 2°, а максималните ще достигат между 12° и 17°.

Към средата на седмицата облачността постепенно ще се увеличава. На места, главно в югоизточната половина на страната и в планинските райони, ще има слаби валежи. Вятърът от изток-североизток ще се усили и с него температурите ще се понижат, като в четвъртък максималните ще бъдат между 8° и 13°.

