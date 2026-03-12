Ново земетресение до България - в Черно море. Трусът е на дълбочина 15.8 км. Той е регистриран в 19:15 ч. Магнитудът му е 2.4 по Скалата на Рихтер, сочат данните на НИГГГ към БАН.

По-рано днес земетресение със сила 5 по Рихтер беше регистрирано в Гърция, пише NOVA. По данни на Европейския средиземноморски център трусът е бил на дълбочина около 10 километра.

Епицентърът бе на около 87 км югозападно от Лариса и на 22 км югозападно от град Музаки, на около 280 км от българо-гръцката граница и на около 410 км югозападно от София.

