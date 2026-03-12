Отиде си известен депутат и бизнесмен

На 74-годишна възраст е починал бившият народен представител Жори Алексиев. Той бе добре познат както в политическите среди, така и в бизнеса в Северозападна България.

Политическа кариера

Жори Алексиев бе народен представител от Монтански избирателен район (12 МИР) в 40-ото Народно събрание.

Той влезе в парламента като част от листата на Коалиция за България.

Успешен предприемач

Освен политическата си дейност, Алексиев беше известен и като предприемач. Той бе собственик на компанията ДИ ВЕН, специализирана в производството на електрокари.

Бизнесът му беше свързан основно с икономическото развитие на родния му град Лом и региона.

В професионалната си кариера Алексиев е участвал и в управлението на Пристанищния комплекс в Лом, където е бил член на Съвета на директорите.

Смъртта му е загуба за обществения и икономически живот в Северозападна България.

